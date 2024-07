Veronica Ferraro, chi ha vestito l’amica di Chiara Ferragni all’addio al nubilato

Veronica Ferraro e Davide Simonetta sono vicinissimi alla fatidica data: il bachelorette party ha visto la futura sposa (già) vestita di bianco. Tutti i dettagli sul look

Veronica Ferraro e Chiara Ferragni

Estate. Altra coppia vip, altro matrimonio all’orizzonte. Questa volta, però, i fiori d’arancio sono per Veronica Ferraro e Davide Simonetta. Storia romantica quanto meravigliosamente ordinaria, la loro, un amore dolce e autentico, frutto di un fortuito incontro al buio organizzato a tavolino dagli amici in comune. Stando a quanto si dice tutti tranne i diretti interessati erano ben consapevoli del lieto fine che li avrebbe destinati di lì a breve, tanto che ad un certo punto i continui tentativi di avvicinarli non hanno più lasciato spazio a vane resistenze. Galeotta fu una fatidica telefonata: ora, a distanza di circa tre anni da questa, i due innamorati sono prontissimi ed impazienti di dirsi “Sì”.

La proposta? La più tenera che una donna potesse desiderare, espressa da una canzone dal riservato produttore musicale alla sua lei. Il sospirato traguardo è più vicino che mai e, proprio negli ultimi giorni, l’influencer ha dato il via ai festeggiamenti per il suo addio al nubilato con le amiche di sempre.

Veronica Ferraro si sposa: chi ha fatto l’abito per l’addio al nubilato?

Se l’intensa storia d’amore che unisce Veronica Ferraro e Davide Simonetta fa sognare, l’addio al nubilato è degno quanto la prima di una buona commedia sentimentale in piena regola: a quanto si apprende dai social la futura sposa sarebbe volata a Maiorca per festeggiare in grande stile con i suoi affetti. Chiara Ferragni, sua amica del cuore nonché testimone di nozze, era ovviamente presente accanto alla sorella Valentina Ferragni, Chiara Biasi, Filippo Fiora, Manuele Mameli, Magda Pintus, Gianluca Omodeo e Giulia Peditto.

Il bachelorette weekend ha esordito con un white party: l’azzeccato ed implicito dress code è ovviamente stato rispettato da tutti e con grandi risultati. Bianco, infatti, era l’abito della fortunata la quale ha indossato una creazione orgogliosamente griffata Atelier Emé. Già dagli scatti furbamente fornitici dai presenti all’occasione era stato facile determinare l’alto fattore wow della mise, a svelarla interamente però è stata in un secondo momento proprio l’imprenditrice: il vestito, lungo sino a ricoprire interamente le scarpe, si caratterizzava per un luminoso tessuto satin e per linee pulite e minimali.

Lo scollo e i dettagli

Lo scollo si presentava a V sia in prossimità del décolleté che sulla la schiena, qui più profondo a lasciarla semi-nuda grazie anche ad un sottile incrocio di nastri.

Un paio di lucide mules color avorio faceva appena capolino in qualche momento da sotto l’orlo lunghissimo, ma è comunque riuscito a catturare la nostra attenzione. A completare l’immacolato look con un twist d’intensità supplementare i capelli tiratissimi in uno chignon, a metà fra la tradizionale acconciatura ed un attualissimo spilky bun per essere precisi, ed un abile Cat eye make-up sfumato ad arte.

La festa, però, ha ovviamente previsto più di un cambio d’abito: uno dei primi sfoggiati da Veronica Ferraro vantava un’attitudine decisamente più rock di quello ufficiale. Questa volta si trattava di un non molto classico little black dress, un mini abito dotato di vaporosa gonna a palloncino e lungo strascico, completo di scollo incrociato e spalline sottili. Un sandalo dal tacco alto e sottile slanciava la silhouette della festeggiata. In quanto a preferenze, a voi la sentenza fashion.