Veronica Ferraro mamma, è nato Orlando: il messaggio di Chiara Ferragni

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Getty Images Veronica Ferraro

Veronica Ferraro è diventata mamma: il suo primo figlio, Orlando, è nato e la notizia ha fatto il giro dei social, accompagnata da una pioggia di cuori e lacrime sincere. L’annuncio della nascita è arrivato con uno scatto dolcissimo postato su Instagram, seguito subito dal messaggio emozionato dell’amica di sempre, Chiara Ferragni. Un momento atteso, desiderato, che la stessa Veronica Ferraro aveva raccontato a cuore aperto, condividendo le difficoltà incontrate nel percorso verso la maternità. Oggi, con l’arrivo di Orlando, la fashion influencer scrive la pagina più bella della sua storia, trasformando un lungo sogno in realtà.

È nato Orlando: il primo figlio di Veronica Ferraro e Davide Simonetta

Veronica Ferraro è diventata mamma. Una notizia che ha travolto i social con un’ondata d’amore: è nato Orlando, il primo figlio della fashion influencer e del marito Davide Simonetta, produttore musicale.

Ad annunciarlo è stata la stessa Veronica con uno scatto tenerissimo pubblicato su Instagram, dove ha scritto: “5/7/2025. Quante volte ce lo siamo sognati quel pianto, quante volte abbiamo pianto noi immaginandolo. Eccoti qui Orlando, non riusciamo a smettere di guardarti. Ti amiamo tantissimo”.

Nell’immagine, Orlando dorme tranquillo nella sua culletta d’ospedale, avvolto in una copertina azzurra. Veronica – con i capelli raccolti in uno chignon spettinato e un top nero semplice, senza trucco, bellissima nella sua autenticità – guarda con occhi innamorati il compagno Davide, che si china su di lei per darle un bacio sulla fronte. Anche lui è vestito in modo casual: t-shirt bianca e cappellino verde, tatuaggi in vista e lo sguardo pieno di gratitudine. Una fotografia che racconta tutto: la stanchezza, la dolcezza, la meraviglia di una nuova vita.

Sotto il post, tantissimi messaggi di affetto. Quello di Chiara Ferragni, in particolare, racchiude tutta la loro amicizia: “Ti amiamo Orlandino ❤️”. Una frase che vale più di mille parole.

Un percorso condiviso, tra dolore e speranza

La strada verso la maternità non è stata facile per Veronica Ferraro. Lo aveva raccontato lei stessa, pochi mesi fa, in un video commovente che aveva fatto il giro del web. Un montaggio di immagini intime e struggenti, accompagnato da un estratto del suo discorso di nozze, in cui diceva: “E ci proveremo ancora ad avere un figlio, e spero sia come te, ma se rimarremo soli, io comunque avrò già vinto tutto”.

Dopo la fine della relazione con Giorgio Merlino, Veronica ha conosciuto Davide Simonetta, un ragazzo schivo, lontano dal clamore dei social, che racconta sé stesso attraverso la musica. La loro storia è cresciuta piano piano, fino a diventare qualcosa di potente. Veronica, 34 anni, ha scoperto il desiderio di maternità, ma con una consapevolezza nuova: “Quando ho conosciuto l’amore della mia vita e l’unico che immaginavo come padre dei miei figli”.

Le difficoltà ad avere un bambino li hanno portati ad affrontare insieme un percorso di procreazione assistita tramite FIVET. Veronica ha scelto di condividere ogni passaggio, rompendo un tabù ancora troppo radicato. E lo ha fatto con eleganza, mai per spettacolarizzare, ma per dare forza ad altre donne. Condividere, in certi momenti, è un atto di coraggio e di cura.