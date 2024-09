Veronica Ferraro ha sposato Davide Simonetta, Chiara Ferragni testimone

Fonte: IPA Veronica Ferraro e Chiara Ferragni

Veronica Ferraro ha giurato amore eterno a Davide Simonetta. Giovedì 12 settembre l’influencer e imprenditrice ha detto sì al noto musicista, dopo due anni di fidanzamento. La proposta di matrimonio era arrivata con grande sorpresa nell’estate 2023: ora il sogno è diventato finalmente realtà. Accanto alla sposa Chiara Ferragni, da sempre migliore amica della Ferraro che, tra l’altro, ha alle spalle già un divorzio. Nel 2021 infatti ha detto addio all’esperto di fitness Giorgio Merlino, dopo una lunga relazione durata nove anni.

Il matrimonio di Veronica Ferraro e Davide Simonetta

Il matrimonio di Veronica Ferraro e Davide Simonetta è stato celebrato due anni dopo il primo incontro, avvenuto grazie ad alcuni amici in comune. Dopo l’addio al nubilato trascorso a Maiorca con le amiche più care, l’influencer ha deciso di mantenere un certo riserbo sull’organizzazione dell’evento. Pochi i dettagli trapelati fino ad ora come la presenza di Chiara Ferragni nel ruolo di testimone – dopo che nei mesi scorsi aveva accompagnato Veronica alla ricerca dell’abito – e la cerimonia all’aperto. Testimone dello sposo Paolo Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi nonché stretto collaboratore di Simonetta. Tra gli invitati Vip: Valentina e Francesca Ferragni, Chiara Biasi, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Annalisa, che ha anche deliziato tutti i presenti con una sua performance al pianoforte.

Veronica Ferraro ha indossato per le sue seconde nozze un lungo abito bianco a sirena dalla silhouette sinuosa e fasciante. Maxi strascico, maniche corte e un drappeggio morbido all’altezza del punto vita. Ha poi sfoggiato un velo lunghissimo e ricamato sugli orli con dei dettagli floreali. Per quanto riguarda l’acconciatura, la sposa ha optato per un raccolto tiratissimo ma con dei ciuffi lasciati liberi sui lati del viso. Classico smoking, invece, per Davide Simonetta.

Dopo questo romantico giorno la coppia di novelli sposi penserà ad allargare la famiglia: Veronica Ferraro non ha nascosto la voglia di avere bambini anche se molto probabilmente dovrà ricorrere alla fecondazione in vitro a causa di un problema di infertilità riscontrato in entrambi. “Non mi sono scoraggiata, so che al giorno d’oggi ci sono tanti metodi per provarci comunque. L’unico mio rimpianto però è non aver avuto una conoscenza e consapevolezza maggiore, anni fa, della possibilità di vitrificare i miei ovuli, perché di certo lo avrei fatto in più giovane età, quando la mia capacità riproduttiva era più alta”, ha raccontato in passato.

Davide Simonetta, chi è il marito di Veronica Ferraro (ex di Annalisa)

Davide Simonetta, classe 1983, è un musicista, compositore, cantautore, arrangiatore e produttore musicale. È noto con il nome di D.Whale. Dopo aver fondato e guidato alcune band nei primi anni Duemila come i Karnea e i Caponord, si è affermato nel mondo della musica italiana come autore. Ha scritto per cantanti del calibro di: Tiziano Ferro, Paola Turci, Nek, Zero Assoluto, Marco Carta, Emma Marrone, Francesco Renga, Dear Jack.

Il nome di Davide Simonetta non è nuovo alla cronaca rosa: per alcuni anni è stato fidanzato con Annalisa Scarrone. Una storia d’amore durata un paio d’anni, vissuta nel massimo riserbo, e giunta al termine nel 2017. I due sono però rimasti in ottimi rapporti tanto che Simonetta ha prodotto Bellissima e Mon Amour, le hit di successo di Annalisa e non ha avuto problemi ad invitarla al suo matrimonio.

Il marito di Veronica Ferraro ha collaborato inoltre ad altri tormentoni dell’estate 2022 come Disco Paradise, feautiring tra Annalisa, Fedez e J-Ax, Destinazione Mare di Tiziano Ferro e Pazza Musica di Marco Mengoni ed Elodie.