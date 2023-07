Veronica Ferraro si sposa: chi è il futuro marito Davide Simonetta

Fonte: IPA Veronica Ferraro sposa Davide Simonetta

Fiori d’arancio in vista per Veronica Ferraro. L’influencer, tra le migliori amiche di Chiara Ferragni, ha annunciato su Instagram di aver detto sì al suo fidanzato Davide Simonetta, conosciuto sui social network anche con il nome di D.Whale. La notizia ha subito fatto il giro del web e la Ferraro ha ricevuto gli auguri di molte celebrity del settore.

Veronica Ferraro si sposa: la reazione della migliore amica Chiara Ferragni

“I SAID YES💍Due anni fa ero in Puglia e mi hanno passato al telefono un certo Simonetta. – ha raccontato Veronica Ferraro su Instagram – Nessuno dei due sapeva chi fosse l’altro, ma tutti pensavano potessimo piacerci. “Ciao, scusa per la figura di m***a”, la prima cosa che ti ho detto. Non era il momento giusto ma dopo qualche mese ho capito che avevano ragione”.

“E due anni dopo mi hai portato qua di nuovo e mi hai chiesto di sposarti. Nel modo più dolce e riservato che possa esserci. Perché tu sei così. L’hai fatto con una canzone. Perché lì ci sono sempre tutte le cose che non dici. Per sempre così”, ha aggiunto la Ferraro, che ha postato una serie di foto in cui abbraccia il futuro marito e mostra il prezioso anello che ha ricevuto come pegno d’amore.

Non è tardata ad arrivare la reazione di Chiara Ferragni, migliore amica di Veronica, che ha scritto la parola “amore” con tante emoji in love. Cuoripure da Chiara Biasi, altra best friend sia della moglie di Fedez sia della Ferraro. Le tre si sono conosciute ai tempi dell’università e col tempo hanno saputo creare un rapporto solido e unico.

“A Chiara piaceva una mia collana e siamo diventate inseparabili fin da subito. Il bello di Chiara è che riesce sempre a dividere il suo tempo in maniera equa senza dimenticarsi mai di nessuno, soprattutto gli amici che conosce da una vita”, ha ricordato in un’intervista Veronica Ferraro. Tra i messaggi di congratulazioni anche quello di Valentina Ferragni, sorella minore di Chiara: “Piango amore”.

Veronica Ferraro matrimonio: chi è il futuro marito Davide Simonetta

Davide Simonetta, classe 1983, è un musicista, compositore, cantautore, arrangiatore e produttore musicale. È noto con il nome di D.Whale. Dopo aver fondato e guidato alcune band nei primi anni Duemila come i Karnea e i Caponord, si è affermato nel mondo della musica italiana come autore. Ha scritto per cantanti del calibro di: Tiziano Ferro, Paola Turci, Nek, Zero Assoluto, Marco Carta, Emma Marrone, Francesco Renga, Dear Jack.

Il nome di Davide Simonetta non è nuovo alla cronaca rosa: per alcuni anni è stato fidanzato con Annalisa Scarrone. Una storia d’amore durata un paio d’anni, vissuta nel massimo riserbo, e giunta al termine nel 2017. I due sono però rimasti in ottimi rapporti tanto che Simonetta ha prodotto Bellissima e Mon Amour, le ultime due hit di successo di Annalisa (anche lei convolata di recente a nozze).

Il futuro marito di Veronica Ferraro ha collaborato inoltre ad altri tormentoni dell’estate 2022 come Disco Paradise, feautiring tra Annalisa, Fedez e J-Ax, Destinazione Mare di Tiziano Ferro e Pazza Musica di Marco Mengoni ed Elodie.

La storia d’amore tra Veronica Ferraro e Davide Simonetta

Veronica Ferraro e Davide Simonetta sono una coppia dal 2021. Si sono conosciuti dopo la fine della lunga relazione tra l’influencer e il personal trainer Giorgio Merlino, durata ben nove anni. Come spiegato da Veronica l’incontro con D.Whale è stato organizzato da alcuni amici in comune. Un appuntamento al buio che ha cambiato per sempre il destino di entrambi.