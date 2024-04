Fonte: IPA Fedez e Chiara Ferragni

È rottura social tra Fedez e Chiara Ferragni. Proprio così: non si seguono più nemmeno sui social, ovvero Instagram. La separazione dei Ferragnez ha monopolizzato la cronaca rosa del momento, come è ovvio: nessuno si sarebbe aspettato un addio, considerando che l’ormai ex coppia ha superato tantissimi momenti di difficoltà insieme. Oggi, però, dopo il Pandoro Gate, la separazione è ormai ufficiale. Ed è anche e soprattutto social, dove gli ex hanno condiviso gran parte della loro relazione e vita quotidiana.

Chiara Ferragni e Fedez non si seguono più su Instagram

Ormai è tramontata l’epoca delle foto, dei video e delle stories condivise su Instagram: così è crollato l’impero Ferragnez, dove tutto era condivisibile e hashtaggabile. Ma non ci sono più hashtag da usare: ufficializzata la crisi e la rottura, Fedez e Chiara Ferragni hanno smesso di seguirsi anche su Instagram. Il cambiamento, però, non è di certo arrivato all’improvviso: il rapper aveva smesso di seguire le sorelle di Chiara, Francesca e Valentina, poche settimane addietro. Un unfollow reciproco.

Ma perché non si seguono più su Instagram? Naturalmente al momento ci sono solo indiscrezioni, rumor. Una fonte ha riferito a Deianira Marzano, esperta di gossip, che “Fedez non deve aver apprezzato i nuovi follow di lei, vedi Naska, la causa dell’inizio della loro crisi 3 anni fa”. Se così fosse, la causa scatenante sarebbe dunque la gelosia. Tra l’altro, tutta la famiglia Ferragni, comprese le amiche più strette di Chiara (come Veronica Ferraro e Chiara Biasi) hanno rimosso Fedez da Instagram. “Tensione alle stelle”, riporta la Marzano. “Chiara continua a mettere al primo posto il team e le amicizie, non fa passi indietro, anzi”. In ogni caso, si sarebbero pure bloccati a vicenda: un gesto che lascia presagire enorme tensione.

Cos’è successo tra Fedez e Naska

La conferma della lite tra Fedez e Naska, avvenuta a marzo 2024, è giunta da Vanity Fair. Secondo i beninformati, infatti, Fedez avrebbe preteso le scuse da Naska – al secolo Diego Caterbetti – per un commento riguardo ai figli, Leone e Vittoria. “Non c’era assolutamente niente di offensivo”, aveva commentato all’epoca Naska. “Non c’è mai stato nessun insulto”. Non si conoscono i rapporti tra i due, ma Naska potrebbe essere il motivo scatenante per cui la Ferragni e Fedez non si seguono più sui social.

La nuova vita di Chiara Ferragni e Fedez

Lui è stato al Coachella, il Festival più colorato del mondo. Lei a Dubai, e dopo si è ritirata in un lungo silenzio, fino a quando non è ritornata attiva sui social con quello che è ormai passato alla storia come il Revenge Dress nostrano. Tanti commenti positivi per la Ferragni, ma anche critiche negative, che l’hanno spinta a chiudere nuovamente i commenti sotto i suoi post sui social. Una mossa non troppo saggia, secondo gli esperti dei social. Solamente pochi giorni fa, a Belve, Fedez ha detto che Chiara è e rimarrà la donna più importante della sua vita. Ma le tensioni sono innegabili, e chi spera in un ritorno di fiamma è destinato a rimanere deluso. Almeno per il momento.