Fedez in una rissa con Naska, i motivi del litigio

Fonte: IPA Naska e Fedez

Un nuovo dissapore per Fedez, che oltre ad essere una delle persone più seguite e spiate dell’ultimo periodo per via della sua vita privata e professionale, ora deve fare i conti con una nuova indiscrezione. Il motivo scatenante dei rumors sarebbe un litigio, finito poi in rissa, con Naska, icona punk rock molto in voga.

Fedez in una rissa con Naska: l’indiscrezione

Sembrerebbe scoppiato un litigio molto acceso tra Fedez e Naska che, durante il party di presentazione dell’ultimo album di Tony Effe, non sono riusciti a tenere a freno le mani. Il primo a parlarne è stato Fabrizio Corona, seguito poi a ruota da Dagospia: “A Milano vociferano a Dagospia che il fattaccio sia avvenuto davanti all’ingresso del Lucid, un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dove vanno i vip per non farsi vedere. Nel mirino di Fedez è finito Naska, al secolo Diego Caterbetti, 26 anni, un bonazzo in modalità Damiano dei Maneskin che si muove in bilico tra pop e punk.”

Pare che i due, ospiti al Lucid, abbiano avuto uno scontro molto acceso per via di un commento che Naska avrebbe fatto durante la serata in merito a Vittoria e Leone, figli di Fedez e Chiara Ferragni. Una notizia subito smentita da fonti vicino al rocker, che hanno commentato: “Non solo era impensabile, ma non ce ne sarebbe stato neanche il tempo, Diego è stato aggredito subito.” Effettivamente, la causa del litigio potrebbe nascere ben prima del party di Tony Effe.

Come riporta Vanity Fair, secondo diverse fonti vicine a Fedez, la questione nasce invece a fine febbraio, momento il cui il rapper aveva avuto un litigio tramite social con un utente di Instagram che aveva condiviso parole decisamente poco carine nei confronti dei suoi figli e della moglie Chiara.

Naska, il commento che ha fatto infuriare Fedez

Ma cosa c’entra Naska con il litigio tra Fedez e l’utente di Instagram? In quel frangente, il cantante aveva commentato sotto uno dei post di quel ragazzo con uno stiker raffigurante un ragazzo che sputa l’acqua, come per sottolineare quanto quello scontro fosse inaspettato e, forse, esilarante.

Da qui la reazione di Fedez durante la serata, che dopo aver cercato Naska, avrebbe preteso delle scuse e, al rifiuto, sarebbe scattato lo scontro con parole pesanti e gli spintoni. Per il momento la vicenda rimane un’indiscrezione: nessuno dei due ha infatti commentato ne confermato in prima persona l’accaduto.

I grandi interrogativi su Fedez

Il litigio con Naska è solo uno degli ultimi avvenimenti che vorticano intorno alla vita, in questo periodo decisamente travagliata, del rapper milanese. Dopo la conferma di un momento difficile con Chiara, che ha portato Fedez a decidere di trasferirsi, e le voci riguardo a un presunto bacio a Parigi, il cantante sembra non avere pace. Lui, dal canto suo, cerca di mantenere un certo riserbo, evitando di dare spiegazioni non dovute ai media che da settimane cercano di scoprire qualcosa in più. Forse tutto, o quasi, verrà chiarito presto: la presenza nella nuova stagione di Belve potrebbe essere un momento di apertura.