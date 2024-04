Fonte: Ansa/IPA Chiara Ferragni e Fedez, chi è il rapper Naska

Chiara Ferragni e Fedez non si seguono più su Instagram. Niente di così strano, direte voi, dato che sono in via di separazione, eppure sembra che ci sia stata una ragione diversa a spingere il rapper di Rozzano a eliminare e bloccare sua moglie. Questa motivazione risponderebbe al nome di Naska, Diego Naska, un rapper che a Federico Lucia non starebbe per niente simpatico. Si è addirittura parlato di una rissa fuori da un locale di Milano ma una cosa è certa: la rottura dei Ferragnez non potrebbe essere più definitiva di così.

Naska, il motivo della rottura tra Fedez e Chiara Ferragni

Togli il segui e blocca. Questo è quello che ha fatto Fedez con sua moglie Chiara Ferragni, che ora ha bandito anche dal suo profilo Instagram dopo che – pare – abbia scoperto di una presunta vicinanza dell’ex imprenditrice digitale con Naska, suo nemico giurato e collega, e col quale ci sarebbe stato uno scontro piuttosto acceso fuori dal Lucid in occasione della presentazione del disco da solista di Tony Effe.

“Naska non avrebbe mai parlato dei figli di Fedez, che l’ha aggredito, non c’è mai stato nessun insulto”, è stato detto, ma sembra proprio che la ragione dell’unfollow di Fedez a Chiara Ferragni sia da ricercare nel presunto avvicinamento dell’influencer cremonese al rapper. Nessuno dei due ha commentato o confermato la vicenda, ma è sicuro che i due coniugi non si seguano più nemmeno su Instagram. Si chiude così un altro capitolo dell’era Ferragnez, che di fatto si era aperta con la citazione di Ferragni nel brano Vorrei ma non posto e che è stata l’inizio di tutto.

Chi è Diego Naska

Diego Naska, conosciuto solo come Naska, nasce a Loreto nel 1997 e cresce con la scena punk e punk rock dei Blink-182, i Sum 41 e i Green Day. Un po’ come il suo acerrimo nemico Fedez. Si appassiona solo dopo alla emo trap americana di Lil Peep, che trova ampio spazio all’interno della sua musica. Ascolta, come tutti, anche i Nirvana, i Radiohead e i The Strokes.

Il suo esordio è del 2014, quando inizia a pubblicare i suoi primi pezzi su YouTube. Nel 2015 fa il suo esordio con il primo EP The Purge, che conta sulla produzione di DOD. Due anni dopo torna con il suo primo singolo ufficiale, X Seasons, quindi pubblica Art Attack Freestyle. Nel 2018 pubblica i singoli Xanny e Dormi con etichetta Yalla Movement di Jake La Furia. Seguono Non fidarti, Tu che ne sai in collaborazione con Zoda e California, che anticipa l’EP Alo/Ve in uscita il 6 marzo 2020.

Pubblica quindi una serie di singoli che anticipano il suo album d’esordio Rebel pubblicato nel 2022, che supporta anche con un tour. Il disco è composto da dieci tracce prodotte da Renzo Stone e Andrea Bonomo. Prende parte a diversi Festival e apre il concerto dei Fast Animals and Slow Kids al Carroponte di Sesto San Giovanni con Panetty e La Superluna di Drone Kong. A settembre dello stesso anno esce una versione deluxe del disco, che contiene due inediti e due versioni acustiche.

Avvia inoltre diverse collaborazioni molto importanti come quella con Lo Stato Sociale, con cui realizza Che benessere?!, e quella coi Finley nel singolo Porno. Il 5 maggio 2023 esce il suo secondo album La mia stanza. Al Summer Tour si aggiungono la partecipazione al Mi Ami di Milano e Rock in Roma. E apre i Sum 41 con Zebrahead, Stand Atlantic e Monday Proof. Collabora anche con i La Sad, tra i Big del Festival di Sanremo 2024, con il singolo Summersad 4.