Come ogni anno, l’annuncio dei Big che partecipano a Sanremo desta entusiasmo e curiosità, soprattutto per quegli artisti che non calcano quotidianamente i palchi del piccolo schermo. Quest’anno, tra i nomi meno noti, ci sono anche i La Sad. Scopriamo chi sono i tre ragazzi che formano il gruppo pop punk scelto da Amadeus.

Chi sono i La Sad, il giovane gruppo a Sanremo 2024

Nuovo anno, nuovo Festival. Anche questa volta, con il grande annuncio dei Big in gara, alcuni nomi dei partecipanti destano un’unica domanda: chi sono? È successo lo scorso anno con Rosa Chemical e quello prima con Tananai: artisti che sembrano sconosciuti ma che, durante il Festival, regalano gioie tali da guadagnarsi tanto successo. Amadeus ha finalmente svelato i 27 artisti (a cui vanno ancora aggiunti i tre vincitori di Sanremo Giovani) che animeranno la settimana musicale più ambita d’Italia, e anche quest’anno ha dato spazio anche a nuovi nomi, non conosciuti dai fruitori del piccolo schermo. Tra questi, i La Sad, un gruppo punk rock formato da Theø, Plant e Fiks, nomi d’arte di Matteo Botticini, Francesco Emanuele Clemente e Enrico Fonte.

Un trio di ragazzi giovanissimi, che non rispecchiano aspetto e sonorità tipici della kermesse sanremese: cosa che, guardando gli ultimi Festival, non sembra essere un problema. Gli occhi e le orecchie più attente li ricorderanno per la loro esibizione al Love MI, il concerto organizzato da Fedez in cui hanno duettato insieme agli Articolo 31. Theø, Plant e Fiks, arrivano da tre parti diverse dello stivale (Lombardia, Puglia e Veneto): dopo il progetto Theø x Plant x Fiks, nel 2020 hanno fondato i La Sad, vivendo la pandemia insieme, a Milano, e pubblicando i primi singoli Summersad, Psycho Girl, Miss U, 2nite, Summersad 2 e Niente X Sempre. Nel 2022 arriva il loro album d’esordio Sto Nella Sad e il tour nei club.

I La Sad sono un mix di sonorità e influenze musicali molto particolari: a livello estetico abbracciano la moda punk degli anni ’70 e suonano il pop punk tipico delle band americane come i Blink-182, avvicinandosi però a quel movimento intimo dell’emo trap. Una miscela che sfocia in testi che trattano i temi della depressione, della solitudine, condita dalla difficoltà di relazionarsi col mondo che viviamo.

La Sad, la musica che trasforma il dolore in una risorsa

Una visione della musica tutt’altro che Sanremese quella dei La Sad: capelli colorati, chitarre sguainate, ma anche moltissime cose da raccontate. Un aspetto decisamente punk, ma un concept artistico tutto da scoprire. In un’intervista con Alessandro Cattelan, il gruppo ha raccontato: “La Sad significa rinascere: prendere il dolore come una risorsa, non soltanto come qualcosa di negativo e farne forza. Quindi prendere i dolori e trasformarli in musica. Collegare pezzi di cuore rotti in tutta Italia per formare un cuore che batte. Questo è La Sad.” Non ci resta quindi che aspettare febbraio 2024 per ascoltare il brano con cui i La Sad hanno conquistato Amadeus, e scoprire se il gruppo riuscirà a fare breccia nel pubblico come tantissimi “nuovi” artisti diventati ancora più popolari grazie al fiuto del direttore artistico di Sanremo.