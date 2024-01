Autodistruttivo, testo e significato della canzone dei La Sad a Sanremo 2024

Fonte: IPA La Sad

Un mix di generi che ripercorrono i gusti di tutte le generazioni quello che sentiremo durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Quest’anno Amadeus ha deciso di dare spazio anche a quei brani e autori che non sembrano essere tipici della kermesse sanremese. Uno dei gruppi più attesi e discussi è quello dei La Sad, che sul palco dell’Ariston porterà Autodistruttivo: scopriamo testo e significato del brano.

“Autodistruttivo”: significato della canzone dei La Sad

Una quota punk rock importante quella dei La Sad, che per la loro prima volta sul palco del teatro Ariston, non senza qualche piccola polemica, portano Autodistruttivo, un brano che scritto anche da Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, che parla di quanto sia autodistruttivo il destino, ma anche l’amore. Il giovane gruppo punk ha l’obiettivo di dar voce ai sentimenti di chi si sente diverso dalla massa, a tutti quegli outsider che non si sentono parte di un gruppo e che faticano a trovare un legame.

“Autodistruttivo”: testo della canzone dei La Sad

Ecco il testo di Autodistruttivo pubblicato da TV Sorrisi e Canzoni:

E sto nella sad!

Questa è la storia di un’altra vita sprecata

Di un figlio triste appena scappato di casa

Lui è cresciuto in fretta dopo un’infanzia bruciata

Con sua madre che urlava, il padre che lo picchiava

Per loro non ha senso credere nei sogni

Ma lui sa che il suo tempo vale molto più dei soldi

E vive sotto effetto per scappare dai ricordi

Di un angelo sui tacchi col diavolo negli occhi

L’amore spacca il cuore a metà

Ti lascia in coma dentro il solito bar

Nessuno resta per sempre tranne i tattoo sulla pelle

Prendo qualcosa se qualcosa non va

E vomito anche l’anima per sentirmi vivo dentro ‘sto casino

Affogo in una lacrima perché il mio destino è autodistruttivo

E prendo a pugni lo specchio io non ci riesco a cambiare chi vedo riflesso

Il tuo cuore è di plastica e starti vicino è autodistruttivo

Questa è la storia di un mare di delusioni

E affoghi fino a quando non provi emozioni

Lui ha imparato come si sopravvive là fuori

Molto più dagli errori che dai suoi professori

L’amore spacca il cuore a metà

Ti lascia in coma dentro il solito bar

Nessuno resta per sempre tranne i tattoo sulla pelle

Prendo qualcosa se qualcosa non va

E vomito anche l’anima per sentirmi vivo dentro ‘sto casino

Affogo in una lacrima perché il mio destino è autodistruttivo

E prendo a pugni lo specchio io non ci riesco a cambiare chi vedo riflesso

Il tuo cuore è di plastica e starti vicino è autodistruttivo

E sono solo uno dei tanti

Col sorriso triste e con gli occhi stanchi

Che non riesce più a fidarsi degli altri

Con una mano mi abbracci e con l’altra mi ammazzi

E sono stato sempre quello solo

Perché non sono mai stato come loro

Che hanno lo sguardo pieno d’odio e il cuore vuoto

Il nostro amore maledetto mi mancherà in eterno

E vomito anche l’anima per sentirmi vivo dentro ‘sto casino

Affogo in una lacrima perché il mio destino è autodistruttivo

E prendo a pugni lo specchio io non ci riesco a cambiare chi vedo riflesso

Il tuo cuore è di plastica e starti vicino è autodistruttivo