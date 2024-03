Fiorello a Viva Rai2!, sua figlia Angelica fa irruzione

Angelica, la figlia di Fiorello, arriva a Viva Rai2! per la Festa del Papà. Mentre lui ironizza sulla vittoria di Putin: “L’inno scelto è Gelato al cioccolato in russo"

A Viva Rai2! nella puntata di oggi 19 marzo Fiorello non poteva che rendere omaggio a tutti i papà d’Italia con un’ospite davvero molto speciale, sua figlia Angelica. Anche se poi l’ironia prende il sopravvento e questa volta nel mirino finiscono Pupo e Putin che avrebbe scelto come inno Gelato al cioccolato in russo.

Angelica, la figlia di Fiorello arriva a Viva Rai2!

La Festa del Papà: Angelica e Rosario Fiorello arrivano a bordo di una 500 d’epoca rosso fuoco. Sono padre e figlia, con un’esibizione toccante di “La prima cosa bella” di Nicola Di Bari, ad aprire la puntata di Viva Rai2!. In diretta dal Foro Italico, Fiorello, con Biggio, Casciari e tutta la banda, danno il via ad una nuova giornata di piena sola, alle porte della primavera. Ospiti d’eccezione non potevano che essere loro, i “figli modello che tutti i genitori vorrebbero”, dice Fiorello: La Sad.

Fiorello, ironia su Putin

Tra le prime notizie della rassegna stampa, le elezioni in Russia e i recenti commenti di Matteo Salvini che hanno scatenato la polemica con Trajani: “Salvini dice che il popolo è sovrano: quando decide, ha ragione. Tranne però quando decide in Sardegna e in Abruzzo” – aggiunge prontamente il conduttore – “Salvini, inchino a Putin. Attenzione, non è un inchino a 90 gradi, ma all’88, perché a 90 è pericoloso.”

Non sono mancati i complimenti a “Pu-tain” – come lo chiama Rosario – da parte di Xi Jinping e Maduro: “Da Xi a Maduro, l’alleanza degli autocrati tifa Mosca. Pensa questi, per batterli alle elezioni neanche gli Avengers possono farcela. Tra l’altro hanno fatto questo nuovo format dove si sono iscritti tutti quanti, Dittatori’s Got Talent” – conclude poi Fiorello – “Putin festeggia la rielezione nella Piazza Rossa, tra l’altro hanno scelto l’inno, è Gelato al cioccolato in russo”.

Tornando poi alle notizie di politica interna, vivo il dibattito sul passaggio di Calenda al centrodestra: “Calenda se n’è andato dal centrosinistra. Sta de qua, poi de qua, poi de là… il ballo del Qua Qua di Calenda! Leggete, “Calenda, come Renzi, sosterrà il candidato della centrodestra Bardi”. Questo è il generale Vito Bardi, siamo pronti per la Basilicata? Il suo slogan è “Everybardi needs somebardi” – scherza Fiorello. Si gioca poi sullo scontro verbale tra Conte e Calenda: “Conte a Calenda ‘Non sei credibile, la tua politica mi fa orrore’, hanno litigato. Un dissing come fanno i rapper e i trapper, anzi questo è un Pd-issing”.

Anche il centrodestra alla ricerca del famigerato Campo largo: ”Parliamo della destra, adesso anche loro con il Campo largo. Ci sono questi nuovi amori, come Calenda che va a destra, il Campo-rella”.

Invece, sui recenti sviluppi riguardo l’eredità di Silvio Berlusconi, sembra che i figli siano arrivati ad un accordo: “Siglato l’accordo sulle ville tra i figli, Macherio va a Barbara, A Marina va Villa Campari. Oltre a villa Campari, vuole prendere anche quella vicino, Villa Prosecco per fare Villa Spritz. Pier Silvio, il figlio, invece dice ‘Televisione? Sfide difficili, ma noi assumiamo’” – lo showman non perde l’occasione per scherzare con l’amministratore delegato Rai – “So che Roberto Sergio sta già mandando il curriculum!”.

La Sad a Viva Rai2!

Super ospite a Viva Rai2! nella puntata di oggi del 19 marzo sono i La Sad. “L’amore spacca il cuore a metà Ti lascia in coma dentro il solito bar Nessuno resta per sempre tranne i tattoo sulla pelle Prendo qualcosa se qualcosa non va” Impossibile non ballare “Autodistruttivo“, questa la presentazione sul profilo Instagram dello show.

L’esibizione infiamma l’inizio di giornata e qualcuno commenta: “Uno dei brani più belli del Festival di Sanremo.. La prima volta che li ho ascoltati sono rimasta😮 Bravissimi e poi loro mi piacciono un sacco si vede che sono dei bravi ragazzi… È proprio vero l’abito non fa il monaco 😉”