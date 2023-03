L’ex enfant prodige di X Factor diventa mamma a 22 anni

Martina Attili di X Factor presto mamma

Era settembre del 2018 quando l’allora diciassettenne Martina Attili si presentò alle Audition di X Factor numero 12 e stregò tutti con la sua voce – accompagnata unicamente da un pianoforte – e soprattutto con il testo di Cherofobia, brano inedito scritto da lei sulla paura della felicità.

All’epoca i giudici del talent – Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento (poi sostituita da Lodo Guenzi) – diedero quattro sì alla giovanissima cantautrice che venne eliminata nella semifinale, nonostante in tantissimi avessero puntato su di lei come papabile vincitrice.

L’ex enfant prodige di X Factor Martina Attili diventa mamma a 22 anni

A meno di cinque anni dal suo debutto a X Factor la oggi ventiduenne Martina Attili ha annunciato in queste ore sui social, dove è seguita da oltre 213 mila fan, di essere in procinto di diventare mamma e il papà del nascituro è Michelangelo Vizzini (quasi ventiquattrenne) uno dei cantanti dell’edizione 2019 di Amici.

I due, che stanno insieme da qualche tempo, hanno pubblicato uno scatto che li immortala abbracciati e che è apparso all’improvviso su entrambi i profili Instagram dei giovanissimi futuri genitori che effettivamente era da un po’ che sembravano spariti dai social.

“Non ci siamo fatti vedere insieme per un po’” – si legge nella caption che accompagna lo scatto – “Questo perché preferivamo tenere la questione privata ma da adesso in poi sappiamo che non sarà più possibile…”.

Martina Attili: da X Factor alla maternità

Nell’edizione numero 12 di X Factor – vinta da Anastasio – Martina Attili era nella squadra under donne che aveva come coach Manuel Agnelli. Dopo l’uscita dal programma, nella serata della semifinale, la cantautrice romana ha continuato a inseguire i propri sogni, forte anche del grande successo del singolo Cherofobia che ha conquistato il disco di platino.

In tutti questi anni Martina non ha mai smesso di cantare e ha pubblicato nuovi Ep e singoli tra cui spicca anche una collaborazione con Mr Rain, autore del successo sanremese Supereroi. Oltre alla musica, Martina si è data anche alla recitazione – è stata uno dei giovanissimi volti della serie JAMS di Rai Gulp – e alla scrittura, pubblicando per Longanesi un romanzo autobiografico dal titolo Baci Amari e Musica d’Autore.

Inoltre, proprio come Leo Gassman, l’artista è un’attiva testimonial del Centro Nazionale Contro il Bullismo/Bulli Stop a cui è legato anche il fidanzato Michelangelo Vizzini. Il bullismo è difatti un tema che la Attili sente molto, essendone stata in passato vittima.

“È successo quando ero piccolina da parte di alcuni ragazzini che erano dei prepotenti, insistenti, nel dimostrare che erano loro che avevano il controllo” ha raccontato Martina in un’intervista. “Comunque ci sono tanti ragazzi e ragazze che se la sono vista brutta e continuano a subire angherie, la cronaca recente ci rimanda episodi tristemente noti quasi ogni giorno, ma tante cose neanche le veniamo a sapere”.

Benché non abbia mai smesso di cantare e recitare su diversi palchi d’Italia dove è stata tra i performer del musical Bullo man (promosso realizzato e organizzato sempre dal Centro Nazionale contro il Bullismo/Bulli Stop), Martina Attili nel 2021 ha raccontato il dolore che si prova quando si viene dimenticati dal mondo della musica e dalle case discografiche in un freestyle che sui social è diventato virale.

Da allora Martina è cresciuta e, nonostante quella delusione di troppo, sembra che il sorriso lo abbia ritrovato proprio tra le braccia del suo collega e fidanzato Michelangelo Vizzini con il quale, a quanto pare, è più che pronta a costruire una famiglia.