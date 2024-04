Chi è Etta, la cantante sul palco del Primo Maggio

Fonte: Ufficio stampa Concerto del Primo Maggio Etta

Tra i nomi degli artisti e delle artiste che calcheranno il palco del Concerto del Primo Maggio spunta anche quello di Etta, giovane cantautrice che i più attenti si ricorderanno per la sua partecipazione a X Factor e Area Sanremo nel 2021. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Etta

Etta, pseudonimo di Maria Antonietta Di Marco, è una cantautrice casertana nata nel 1995, che oggi vive a Napoli. Inizia la sua carriera musicale nel 2017, componendo insieme al producer V-Rus. Nel 2019 esce il suo primo singolo Il mio supereroe, insieme al promo album Diverso.

Nel 2021 appare in tv partecipando a X-Factor con i suo inedito BAM BAM, fermandosi però alla fase dei Bootcamp. Ma Etta continua la sua corsa partecipando e vincendo Area Sanremo 2021, non riuscendo però a rientrare tra gli artisti di Sanremo Giovani, e perdendo la possibilità di esibirsi insieme ai Big sul palco del teatro Ariston.

Etta, il singolo “Amadeus” su Sanremo

L’esclusione da Sanremo non ha però fermato il suo interesse per il Festival e, più in particolare, quello per Amadeus. Etta ha infatti pubblicato un singolo che porta proprio il nome dell’ex direttore artistico della kermesse e che racconta qualcosa della settimana più seguita dagli amanti della musica italiana. “Cari italiani restate a casa. È la settimana della musica in gara. Piena di soldi. Piena di trash. Aspetto tutto l’anno per restare a vedere. Il più grande degli show“.

Una canzone che, se ben ascoltata, non suona esattamente come una celebrazione, come raccontato dalla stessa Etta in un’intervista per Il Mattino: “Si capisce che non è proprio un inno ad Amadeus. Il brano è nato l’anno scorso: ero nel bel mezzo di Area Sanremo, speravo di approdare alla finale di Sanremo Giovani, ma… non ce l’ho fatta. Il mio producer, il napoletano V-Rus, mi regalò questo pezzo ma non ero pronta, ero troppo… incacchiata. Poi è arrivato il momento di metterla giù.”

Etta al “Concerto del Primo Maggio”

Etta sarà una delle artiste che prenderà parte al Concerto del Primo Maggio 2024, l’evento promosso da CGIL, CISL e UIL che quest’anno sarà trasmesso dal Circo Massimo di Roma. Un contesto che non è nuovo per la cantautrice, che già nel 2023 aveva calcato lo stesso palco dopo essere stata selezionata tra i tre vincitori del contest 1MNEXT 2023.

In quell’occasione, Etta si era esibita con Mille pare, un singolo che aveva come obiettivo quello di raccontare i problemi e i turbamenti della Generazione Z in chiave rock.

Un’esibizione che già nel 2023 aveva fatto sentire a Etta il peso della responsabilità, considerando quando sia importante il messaggio che da sempre porta avanti il palco del Primo Maggio. “Oltre a questo sentimento di super felicità ed euforia, c’è anche tanta responsabilità, perché il palco del Primo Maggio non è un palco di puro divertimento, e comunque nessun altro dovrebbe mai esserlo: ci dev’essere sempre un qualcosa poi da trasmettere agli altri, però il Primo Maggio nasce proprio per portare avanti determinati messaggi. C’è anche tanta responsabilità e io spero di riuscire a comunicare nel modo giusto.” Aveva raccontato la cantante a darumaview.it.