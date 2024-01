Tali e Quali, Loretta Goggi attacca Alessandra Amoroso: “Fece una faccia schifata”

Fonte: IPA Loretta Goggi contro Alessandra Amoroso

Loretta Goggi contro Alessandra Amoroso. Durante la puntata di Tali e Quali in onda su Rai1 sabato 27 gennaio la giurata di Carlo Conti non ha esitato a criticare la cantante salentina, pronta a tornare sulle scene al Festival di Sanremo dopo una breve pausa. La Goggi ha punzecchiato Sandrina per qualcosa che sarebbe accaduto più di dieci anni fa, quando l’interprete era un’allieva di Amici: un attacco che ha mandato su tutte le furie i fan più accaniti della pupilla di Maria De Filippi.

Tali e Quali: Loretta Goggi contro Alessandra Amoroso

Tutto è partito dopo l’imitazione di Alessandra Amoroso a Tali e Quali, versione Nip del più noto Tale e Quale Show. “Allora, pensando ad Alessandra Amoroso e sapendo quanto lei adori il blues, Etta James, Anastacia, mi è mancata la sua voce tipica un po’ schiacciata che ha lei. Ok, è sabbiosa come hai fatto tu all’inizio del pezzo, però lei poi schiaccia di più. Nelle parti alte ogni tanto entravi e uscivi e ci sei stata e la ricordavi. Sei truccata molto bene e questo lo devo dire”, ha premesso Loretta Goggi prima di lasciarsi andare a una sonora stoccatina.

“Poi voglio dire una cosa. Mi sono ricordata quando anni fa ad Amici di Maria le hanno chiesto di cantare Maledetta Primavera con Luca Jurman che era il suo insegnante e lei ha fatto una faccia… Eh per forza, a una che vuole fare Etta James e Anastacia, Maledetta Primavera magari era troppo… Se poi alla fine l’ha cantata? Sì, sì l’ha cantata. Non dico come l’ha fatta però, no, non lo so come l’ha cantata però l’ha fatta. Però per dire che quando uno ama un certo genere, poi magari non rientra proprio in un altro”, ha aggiunto.

I fan di Alessandra Amoroso contro Loretta Goggi

Le critiche di Loretta Goggi a Tali e Quali non sono passate inosservate e sul web è partita dai fan di Alessandra Amoroso una vera e propria rivolta. Parecchi hanno fatto notare che a Sandrina non è mai stata proposto di cantare Maledetta primavera, il più grande successo discografico della Goggi datato 1981. “Alessandra non ha mai cantato né le è mai stato proposto di cantare Maledetta primavera, questa è la verità”, hanno assicurato diversi sostenitori dell’Amoroso. “La Goggi non sa che Alessandra ha una fanbase fedele di lunga data che conserva tutti i video e non si scappa”, ha rimarcato qualcun altro.

Per ora nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata da parte di Alessandra Amoroso: in questi giorni l’artista è impegnata con i preparativi per il Festival di Sanremo. Per Alessandra si tratta della sua prima volta in gara all’Ariston dopo alcune incursioni in qualità di ospite. Porterà la canzone Fino a qui e per molti è già considerata una delle papabili vincitrici della kermesse musicale guidata per il quinto anno consecutivo da Amadeus.

“Questa è la mia prima volta a Sanremo in gara, sono molto emozionata, sono molto confusa però non vedo l’ora di condividere il palco con un sacco di artisti e soprattutto tante artiste amiche come Emma Marrone”, ha ammesso Alessandra Amoroso a RaiPlay.