“GF Vip”, Loretta Goggi dura contro Pier Silvio Berlusconi: “Ha ancora senso?”

Loretta Goggi ha accompagnato generazioni di italiani con la sua musica, l’ironia delle sue imitazioni e il suo talento indiscusso come attrice e conduttrice. La sua indimenticabile Maledetta Primavera è una hit senza tempo che ha saputo collezionare successi e non smette di coinvolgere il pubblico dopo più di 40 anni dalla pubblicazione. Ma Loretta Goggi è un’artista a tutto tondo che riesce a cucirsi addosso diversi ruoli, come quello di giudice nella trasmissione Tale e Quale Show, di cui fa parte da oltre un decennio.

Recentemente la conduttrice televisiva, raccontandosi nel corso di un’intervista, ha voluto dire la sua sui cambiamenti in atto a Mediaset e, in particolare sulle decisioni prese riguardo la nuova edizione del Grande Fratello. Loretta Goggi ha commentato le decisioni di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato dell’azienda televisiva.

Loretta Goggi commenta la scelta di Pier Silvio Berlusconi a Mediaset

La nuova edizione del Grande Fratello partirà da meno di un mese, ma le polemiche e le notizie intorno a questa nuova stagione del famoso reality show si inseguono da mesi. Pier Silvio Berlusconi ha deciso di dare un cambio di rotta al programma televisivo, puntando su concorrenti sconosciuti e volti noti, dalla indiscussa carriera artistica (come l’inserimento di Cesare Buonamici come opinionista del GF Vip). L’obiettivo dell’amministratore delegato di Mediaset sarebbe quello di evitare che avvengano nuovamente spiacevoli episodi trash nella casa più spiata d’Italia.

Sull’argomento è intervenuta di recente anche Loretta Goggi, rispondendo a delle domande del quotidiano La Repubblica, come riportato da Fanpage. La conduttrice televisiva ha condiviso una sua riflessione sulle decisioni di Pier Silvio Berlusconi: “Mi chiedo: se era trash, perché non ci ha pensato prima?”. La musicista ha svelato i suoi dubbi sulla nuova rotta del Grande Fratello, voluta dall’amministratore delegato di Mediaset: “E se il Grande Fratello diventa un’altra cosa, ha ancora senso?”.

Loretta Goggi ha svelato, inoltre, di essersi allontanata dal mondo dei social, spiegando cosa ne pensa al riguardo: “Li ho lasciati da qualche anno. Una cattiveria gratuita: uomini contro le donne, donne contro le donne. C’è un livello di frustrazione pericoloso in giro. Ma per l’azienda sono importanti, a Tale e Quale ripetono sempre: siamo trend topic”.

Loretta Goggi: l’esperienza da giurata di Tale e Quale Show

Loretta Goggi è da poco tornata al comando di un varietà: Benedetta Primavera. L’attrice, però, è presenza fissa nella trasmissione Tale e Quale Show, dove ricopre il ruolo di giurata, insieme a Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Riguardo questo suo impegno televisivo, Loretta Goggi, ha speso delle bellissime parole: “Mi piace fare un programma in cui contano il talento e la fatica. Poi è uno show, lo dico egoisticamente, in cui ho una responsabilità minimo, ok faccio la giurata, il resto è tutto nelle mani di Carlo Conti”.

L’artista poliedrica ha raccontato anche il rapporto che la lega al conduttore del programma televisivo, Carlo Conti, sottolineando la stima che prova nei suoi confronti: “Lo guarderei da spettatrice ed è un programma di cui non mi devo vergognare, con quello che si vede in tv non è poco. Con Carlo farei qualunque cosa, perché è gentile, ci mette la passione ed è rispettoso del pubblico”.