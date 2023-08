“Grande Fratello Vip”, è già polemica: “Non sarà un reality”

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello accompagna le serate di molti italiani dal lontano 2000. Prima in versione “nip” e, in seguito, con l’avvento di quella “vip”, il reality show ha sempre riscosso tanti consensi dai telespettatori italiani, configurandosi come uno dei programmi di punta della stagione invernale di Mediaset. Le ultime edizioni, in particolare, hanno visto un allungamento insolito della durata del programma televisivo, passato dai canonici 90 giorni di permanenza dei concorrenti nella casa a una durata eccezionale di svariati mesi.

Evoluzioni che hanno trovato l’approvazione di una parte del pubblico e il dissenso di altri, affezionati alla versione originaria del reality show. Come più volte annunciato, l’edizione in partenza a settembre vedrà nuovi epocali mutamenti, voluti soprattutto da Pier Silvio Berlusconi. Per annunciare l’inizio del Grande Fratello un video promo è stato condiviso sul profilo Instagram ufficiale della trasmissione televisiva, ma, subito, il post ha scatenato una p0lemica.

I protagonisti del GF VIP 7 esclusi dal video promozionale della nuova edizione

L’11 settembre 2023 comincerà la nuova edizione del Grande Fratello. Questa nuova stagione del reality show non vedrà più apposta la denominazione “vip”, come nelle ultime edizioni del programma televisivo. Infatti è stato deciso che a varcare la casa più spiata d’Italia saranno sia concorrenti noti che esponenti della gente comune, come nelle prime stagioni del reality show. Il cambiamento di rotta è evidente anche nel video promozionale della nuova edizione. Per pubblicizzare l’avvio del programma televisivo, infatti, sono state mescolati frame delle passate edizioni sia “nip”, che “vip”, accompagnati da una didascalia che promette nuove emozioni ai telespettatori: “La Porta Rossa sta per riaprire… proprio a tutti! Ci vediamo a settembre con nuove storie tutte da vivere e da raccontare, sempre su Canale5 e su Mediaset Infinity. Quanto siete curiosi?!”.

La scelta delle immagini da mettere insieme per il video promozionale, però, ha fatto alzare subito un polverone. I telespettatori del programma televisivo, infatti, hanno notato una particolare scelta fatta dagli autori. Nel filmato, infatti, non appaiono i concorrenti dell’ultima edizione del reality show, il GF Vip 7, al centro della polemica da cui è scaturito il cambio di passo del programma televisivo.

Continuerebbe, quindi, la decisione di escludere dalle produzioni Mediaset i partecipanti all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, che, a parte pochi fortunati, non sono stati nemmeno intervistati da Silvia Toffanin a Verissimo.

Postato il promo della nuova edizione del Grande Fratello: i commenti dei telespettatori

Il filmato che promuove l’inizio dell’edizione 2023 del Grande Fratello è stato condiviso sui social. Il video mette insieme protagonisti del passato, escludendo alcuni nomi illustri. Tra tutti, non vengono mostrate immagini dei concorrenti del 2022, tranne quelle di Luca Onestini, che aveva, però, partecipato in precedenza a un’altra edizione del reality show.

Sotto il post, alcuni utenti hanno voluto esprimere il proprio disappunto: “Come mai Luca Onestini si e tutti gli altri no, la regola vale per tutti, o tutti o nessuno”, “Dell’anno scorso non c’è nessuno nel promo”, “Pensa inserire solo Onestini, del Gfvip7, quando i protagonisti sono stati ben altri”, “Hanno recuperato reperti storici pur di non mettere quelli dell’anno scorso (tranne uno), bene!” e ancora “Il Gfvip7 dimenticato eh?”. La scelta di escludere gli ultimi protagonisti è stata, da molti, vista come troppo esagerata: “Le colpe dell’anno scorso solo suo concorrenti mentre autori e conduttore niente! Va bene cambiare registro anche per vedere qualcosa di nuovo ma radiare gli ex concorrenti da qualsiasi trasmissione e perfino da un video lo trovo molto ingiusto ed esagerato visto che tanto altri in anni precedenti hanno fatto di peggio!”. Alcuni telespettatori, invece, hanno voluto esprimere la propria perplessità per il cambio di passo del programma televisivo: “Chi lo guarderà? E’ tutto pilotato, non sarà più un reality”.

Intanto le prime indiscrezioni sui concorrenti del programma televisivo si riconcorrono e sembra proprio che tra i nuovi inquilini ci sarà Rosanna Fratello.