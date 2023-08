“Grande Fratello”, spunta il primo nome ufficiale del cast VIP

Grande attesa per la nuova edizione del Grande Fratello, nonostante l’ultima non sia di certo terminata da molto tempo. A rendere particolarmente intrigante questo ritorno, però, è la nuova linea tracciata da Pier Silvio Berlusconi.

Addio al trash, per quanto possibile, con nuove indicazioni date agli autori del programma, oltre che ad Alfonso Signorini. Mediaset sa di non poter fare a meno del suo reality di punta, considerando gli ascolti registrati, e per questo lo ha già rinnovato per quattro edizioni. Da vedere, però, come questa nuova formula, VIP e NIP insieme, saprà intrigare il pubblico, al netto di minori eccessi.

Stando alle ultime voci di corridoio, il cast dei famosi sarebbe già stato completato. Teoria avallata anche dalla rivelazione del giornalista Davide Maggio. Parlando con i suoi follower, infatti, ha risposto ad alcune domande, rivelando il primo concorrente ufficiale.

GF, il primo concorrente

Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello? Alfonso Signorini non si sbottona, mentre è al lavoro per completare il cast, chiamato a inaugurare una nuova fase del reality Mediaset. Impegnato in un confronto con i suoi follower su Instagram, Davide Maggio si è invece lasciato andare a un’anticipazione particolarmente intrigante.

Un utente gli ha chiesto se potesse rivelare almeno le iniziali di uno dei concorrenti certi della prossima edizione. Desiderio esaudito: “R. F.”. Ha così avuto inizio la caccia al nome. Non mancano le ipotesi ma una sembra avere la meglio su tutte le altre.

Primo VIP ufficiale

Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che rispettano queste iniziali. Alcuni utenti online si sono divertiti a indicare i nomi più disparati, ma è innegabile che uno sia quello più quotato. Parliamo di Rosanna Fratello.

Di lei si parla già da fine luglio e non sembra essere un caso, quindi, che il giornalista abbia deciso di proporre proprio queste iniziali. In seguito ha infatti spiegato di non avere alcuna intenzione di proporre tutti i nomi di cui è a conoscenza, perché lo farà soltanto quando ne avrà l’ufficialità.

Non intende diffondere rumor, bensì notizie vere e proprie. In questo caso, come suggerito da più parti settimane fa, sarebbe tutto ormai fatto per l’ingresso della famosa cantante italiana nella casa di Cinecittà.

Inevitabile il fatto che i nuovi nomi debbano ricevere il benestare di Pier Silvio Berlusconi, dopo quanto accaduto. Sembra proprio che l’ok sia giunto, considerando come Rosanna Fratello sappia ben inserirsi in quella tipologia di concorrenti desiderata. Parliamo di personaggi famosi in grado di portare contenuti e storie personali, senza la necessità di mettere in mostra il proprio corpo in maniera eccessiva e cimentarsi in trame estreme, tra accuse, drammi, violenza e non solo.

Lentamente questa edizione rivoluzionaria prende forma, dall’addio delle tre donne che hanno accompagnato Signorini in studio, Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, all’approdo di Cesara Buonamici come opinionista. L’ultima aggiunta è Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli, nuova responsabile social. Ci sarà spazio per un secondo opinionista? Qualcuno aveva fatto il nome di Giuseppe Cruciani, che ha però prontamente smentito il tutto. Non è da escludere che Mediaset riservi ancora qualche sorpresa nella manica.