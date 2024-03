Fonte: IPA Alfonso Signorini

Sei mesi di gioco, di dinamiche e di amori che sono sbocciati all’interno della Casa del Grande Fratello. Alfonso Signorini conduce l’ultima puntata del reality show che è tornato in onda alle condizioni di Pier Silvio Berlusconi, deciso a invertire la rotta di un programma che stava precipitando in maniera pericolosa verso una deriva che ha preoccupato l’ad di Mediaset. Oggi si potrebbe dire che il suo intervento sia stato provvidenziale. Pochissimi i momenti veramente difficili, meno liti e finalmente qualcosa di piacevole da guardare per il pubblico che ha voluto rinnovare la sua fiducia nello show.

Chi vince il Grande Fratello

I nomi che spiccano su tutti sono quelli di Beatrice Luzzi e Perla Vatiero, entrambe candidate alla vittoria finale. L’attrice romana è stata la prima ad accedere alla puntata conclusiva quando ancora non se ne conosceva la data, mentre l’ex concorrente di Temptation Island è stata una delle ultime a essere certa di poter continuare il suo percorso fino alla fine. Due donne dalla grande personalità ma estremamente diverse fra loro: non a caso si sono scontrate moltissime volte e non hanno mai fatto pace davvero.

Perla è stata inconsapevolmente eletta come leader dei giovani, con un Marco Maddaloni sempre dalla sua parte e pronto a difenderla, mentre i giocatori più maturi si sono spesso scontrati con lei. I gruppi si sono sciolti ormai da tempo e ognuno gioca per il suo interesse. In finale sono infatti tutti contro tutti e uno solo di loro sarà il vincitore tra Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Simona Tagli, Massimiliano Varrese e Perla Vatiero. A questi nomi potrebbe aggiungersi quello di Sergio D’Ottavi, tra i preferiti secondo i sondaggi davanti alle compagne d’avventure Letizia Petris e Greta Rossetti, con la quale ha anche intrecciato una relazione d’amore.

Quando va in onda la finale

La finale del Grande Fratello è trasmessa su Canale5 dalle 21,30, con la conduzione di Alfonso Signorini e la partecipazione di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. È inoltre visibile in contemporanea sul canale dedicato Mediaset Infinity, sui social attraverso l’hashtag ufficiale e on demand anche nei giorni successivi alla finale. La puntata conclusiva del reality show si svolge come da tradizione, con la scelta del vincitore che arriva dopo una lunga serie di eliminazioni che conduce al nome del trionfatore assoluto di quest’edizione.

Non mancano le sorprese per i concorrenti ancora in gara che vivranno momenti di grande divertimento ma anche emozionanti, com’è sempre stato nella lunga storia del programma. Alcuni di loro potranno riabbracciare i figli, che non vedono ormai da molti mesi, oltre a rivivere i momenti più belli che hanno trascorso all’interno della Casa.

Gli ultimi spegneranno le luci del grande loft di Cinecittà che in questi mesi ha ospitato il reality, per poi raggiungere il conduttore in studio che finalmente incorona il trionfatore della stagione. Lo show lascia spazio all’Isola dei Famosi dopo pochi giorni di pausa: la prima puntata, con la conduzione inedita di Vladimir Luxuria, va infatti in onda dall’8 aprile in prima serata.