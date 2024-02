Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il doppio appuntamento con il Grande Fratello è tornato a essere una piacevole realtà. Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli conduce la 38ª puntata del reality più longevo della storia della televisione italiana. Le voci su una sua possibile soppressione, infatti, sono state rispedite rapidamente al mittente ma il conduttore si è tradito, rivelando involontariamente qualcosa che avrebbe dovuto tenere segreta.

Grande Fratello anticipazioni, l’uscita di Beatrice Luzzi

Quella di Beatrice Luzzi non si potrebbe definire proprio un’uscita, ma è qualcosa che si avvicina moltissimo. L’attrice romana si è infatti messa in panchina dopo i continui diverbi con i suoi compagni di gioco e, piuttosto che uscire dalla Porta Rossa, si è messa in stand by in attesa che scoppi un altro caso. Si è anche parlato di un’imminente scadenza del suo contratto, quindi in linea con il nuovo corso che ha voluto dare alla sua avventura, ma dal ruolo di giocatrice – che ha ricoperto fin dal principio – non si è ancora stancata.

I continui attacchi degli altri, e le sue difese non sempre pacifiche, stavano iniziando però a stancare il pubblico che non vedeva altro se non liti continue. Su questo è intervenuto anche Alfonso Signorini, che aveva richiesto a tutti di cambiare atteggiamento nei confronti dei telespettatori che devono intrattenere e al quale devono tenere compagnia. Disinnescato anche il confronto con Perla Vatiero, che invece ha ritrovato il suo grande amore Mirko Brunetti, mentre il suo nuovo nemico – Marco Maddaloni – potrebbe addirittura abbandonare la Casa. Si prevede comunque un nuovo scontro tra loro, insieme a quello tra Rosy Chin e Simona Tagli, appena entrata in gioco ma già destinata a far parlare di sé.

Grande sorpresa per Greta Rossetti, che ritrova i suoi nonni dopo le tante settimane trascorse all’interno della Casa, mentre la cucina horror di Grecia Colmenares è pronta a colpire ancora. Infine, Federico Massaro è in crisi per la nomination e pensa che la bellezza non possa bastare per fare colpo sul pubblico. Chi uscirà infine tra Beatrice, Federico, Sergio, Stefano e Marco Maddaloni?

La rivelazione di Alfonso Signorini

A dire qualcosa in più è stato il conduttore, che si è voluto togliere qualche sassolino dalle scarpe prima di procedere con il resto delle puntate del Grande Fratello: “Siamo arrivati alla trentasettesima puntata di questa edizione e voglio dire che ce ne aspettano molte altre, ma molte, molte altre. Un po’ come dicevano gli antichi, Hic manebimus optime, che significa qui staremo benissimo. E infatti qui noi rimaniamo e ci stiamo anche benissimo. Se ne facessero una ragione. E ora continuiamo a parlare di flirt e seduzione”. Si attende quindi una sorta di precisazione sul tema: che sia arrivato il momento di svelare la data della finale?

Intanto, in vista della finale che non si terrà prima di aprile (alla fine, presumibilmente), si continua con il doppio appuntamento che non lascia spazio a un altro reality. Si era infatti parlato della possibilità di un avvicendamento in palinsesto a scapito del Grande Fratello, da mettere in panchina per i presunti bassi ascolti. Niente di più lontano dalla realtà: la Rete continua a credere moltissimo nella trasmissione, che ha rivisto nel profondo, e non intende toglierle alcuna possibilità.

Giuseppe Garibaldi è invece tornato in gara dopo essersi sottoposto all’ultimo degli accertamenti medici che hanno stabilito la sua completa salute. Il programma ha inoltre architettato uno scherzo per ingannare i coinquilini, che però non sono caduti nel tranello. Lo show ha infatti confezionato un confessionale fasullo con l’intelligenza artificiale, facendo passare Garibaldi per un noto ricercatore e non per il collaboratore scolastico che ha sempre dichiarato di essere. Il video era però davvero inverosimile, tanto che è terminato nelle risate generali e anche del diretto interessato, che è potuto finalmente rientrare in Casa. Quali saranno le sue prossime mosse?