Grande Fratello anticipazioni stasera 7 marzo: Perla Vatiero in crisi

Il Grande Fratello torna in onda dopo il cambio di programmazione e con il doppio appuntamento che è passato da mercoledì a giovedì. La puntata, con Alfonso Signorini, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli è quindi atteso per il 7 marzo su Canale5. E, dopo il ritiro spontaneo di Marco Maddaloni che ha lasciato per stare con la sua famiglia dopo il lutto per suo suocero, un altro dei concorrenti nominati è destinato a lasciare la Casa. Gli inquilini a rischio sono tantissimi e, a stabilire chi sarà eliminato, è come di consueto il pubblico tramite il televoto.

Grande Fratello, anticipazioni del 7 marzo

L’addio di Marco Maddaloni e la proclamazione di Beatrice Luzzi quale prima finalista del Grande Fratello hanno inevitabilmente scosso i fragili equilibri che si sono instaurati all’interno del loft di Cinecittà. La leader del gruppo dei giovani, Perla Vatiero, sta infatti vivendo una crisi molto profonda. Le parole del suo ex Mirko Brunetti non le hanno di certo fatto bene: lui pare essersi tirato indietro, definendosi porto sicuro in attesa delle decisioni di altre persone alle quali lei sarebbe realmente interessata, facendo così crollare tutte le certezze che avevano provato a ricostruire faticosamente. Il confronto con Federico Massaro non ha fatto che peggiorare la situazione e, come ha raccontato Rosy Chin, l’ex concorrente di Temptation Island sarebbe addirittura provata fisicamente.

Una situazione drammatica, che ha portato persino Beatrice Luzzi, sua acerrima nemica, a prendere le sue difese. Non è quindi escluso che in puntata si torni a parlare di Alessio Falsone, finito al centro dell’interesse delle ragazze della Casa per i suoi modi di fare sornioni e per il sorriso accattivante che ricorda vagamente (molto vagamente) quello di Hugh Grant. In particolare, saranno discussi i suoi comportamenti sopra le righe, che stanno addirittura diventando incomprensibili.

Chi è a rischio eliminazione

Le puntate che rimangono sono quindi quelle decisive in vista di quella finale, che rimane fissata per l’11 aprile. Dopo il ritiro di Marco Maddaloni, gli inquilini rimasti in gioco sono 14 e la metà di questi sono a rischio eliminazione. I nominati sono infatti 7: Anita Olivieri, Federico Massaro, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Letizia Petris, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. L’ex showgirl è comunque in testa ai sondaggi ed è stata scelta da moltissimi per essere salvata dall’ennesimo televoto eliminatorio.

Tutti gli altri, Massimiliano Varrese (8,94%), Anita Olivieri (8,22%) Greta Rossetti (7,15%), Letizia Petris (6,81%), Federico Massaro (6,62%) e Grecia Colmenares (5,42%) sono a concreto rischio eliminazione.

Quando e dove vedere il Grande Fratello

Grande Fratello è visibile in prima serata su Canale5, tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti. Inoltre, non mancano le finestre in day-time su Canale 5 e su Italia 1. Grazie a Mediaset Infinity (sito, app, smart tv), al sito ufficiale grandefratello.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, X, Instagram) è possibile seguire le vicende della Casa e rimanere sempre aggiornati. Su Mediaset Infinity e il sito ufficiale, inoltre, torna Gf Party, lo show live streaming, condotto quest’anno da Annie Mazzola e Andrea Dianetti.