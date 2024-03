Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello cambia ancora giorno e si riprende il giovedì, com’è stato nelle prime settimane di messa in onda. Nuove dinamiche, scontri e amori impossibile ci aspettano nella puntata del 7 marzo condotta da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, mentre il pubblico attende di conoscere il nome dell’eliminato per il quale è già stato aperto il televoto. Ma chi uscirà definitivamente dal gioco?

Grande Fratello, sondaggi 7 marzo: chi esce

Dopo l’uscita volontaria di Marco Maddaloni, che ha deciso di lasciare la Casa in seguito alla scomparsa del suocero, per gli inquilini del loft di Cinecittà si riapre la competizione. Dopotutto, alla data finale non manca molto: fino all’11 aprile, sono tutti contro tutti. L’abbiamo visto dopo che Beatrice Luzzi è stata proclamata prima finalista. Il gruppo si è diviso e ognuno, da solo, ha ricercato la visibilità utile per emergere e staccare il biglietto per la puntata conclusiva che ancora manca a moltissimi.

I sondaggi del 7 marzo non anticipano chi potrebbe uscire ma lasciano emergere, con una certa sicurezza, il nome dell’inquilino che potrebbe salvarsi dall’eliminazione certa. Si tratta di Simona Tagli, una delle ultime entrate, e che lentamente si è ritagliata un suo spazio accanto ai grandi nomi di quest’edizione. Ha certamente introdotto una ventata di novità e simpatia, oltre ad aver raccontato qualcosa di molto personale che riguarda il profondo rapporto con sua figlia Georgia. Ciononostante, è nuovamente finita in nomination con moltissimi voti ma il pubblico ha intenzione di salvarla, con il 58,89%.

Gli altri concorrenti, Massimiliano Varrese (8,48%), Anita Olivieri (7,71%) Greta Rossetti (7,07%), Letizia Petris (6,31%) e Grecia Colmenares (5,42%), sono invece tutti a rischio eliminazione. Il nome del concorrente che deve lasciare la Casa è annunciato in diretta da Alfonso Signorini il 7 marzo durante la seconda puntata della settimana che ci avvicina sempre di più verso la sfida finale del reality show che, in quest’edizione, è stato proposto in una veste completamente diversa e con la chiara intenzione di tornare alle origini.

Lo scontro tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares

La nomination della star di Topazio potrebbe quindi essere l’occasione, per il pubblico che tifa Beatrice Luzzi, di eliminare una possibile rivale della loro concorrente preferita e che ha dimostrato di non avere un buon rapporto con lei. Dopo l’amicizia iniziale, che è comunque durata a lungo, tra le due è scontro aperto. Nella puntata di lunedì 4 marzo, l’attrice romana ha dichiarato apertamente di non sopportarla più e di non gradire il modo in cui si esprime in lingua italiana.

La replica di Grecia Colmenares non è tardata ad arrivare e, anzi, si è difesa da ogni accusa e soprattutto ha tenuto a specificare che l’italiano è la sua “lingua del cuore”. Tra le due, comunque, la frattura è apparsa insanabile e – ora che il gioco sta finendo – ognuno pensa al suo percorso. La Casa è comunque divisa in due fazioni ma degli schieramenti dell’inizio è rimasto poco: ora che è uscito anche Marco Maddaloni, i più giovani hanno perso un ulteriore punto di riferimento dopo Marina Fiordaliso.