Marco Maddaloni è rientrato nella Casa del "Grande Fratello" per comunicare la sua decisione dopo l'uscita per il grave lutto subito

Si rinnova l’appuntamento con il Grande Fratello di Alfonso Signorini, che – visti i tanti mesi trascorsi nella Casa – sta mettendo a dura prova tutti i concorrenti. Ci sono stati anche diversi lutti, tra cui quello subito da Beatrice Luzzi per la perdita del padre, mentre Marco Maddaloni ha deciso di lasciare il gioco dopo la scomparsa improvvisa del suocero. L’ex judoka ha voluto stare vicino a sua moglie in questo momento di grande dolore ma è tornato dai suoi compagni per comunicare la decisione finale.

La scelta di Marco Maddaloni

L’ex atleta è tornato in trasmissione per comunicare la sua scelta direttamente ai suoi compagni. Ha voluto essere presente per il rispetto che nutre nei confronti del programma e dei suoi amici, con i quali ha stretto un bellissimo rapporto nonostante i pochi mesi trascorsi all’interno della Casa.

Alfonso Signorini gli ha lasciato la parola mentre i suoi compagni erano freezati: “Nel dubbio inizio da qui. Quanto mi siete mancati! Non tanto la Casa, ma mi sono mancati i tuoi silenzi, i tuoi cous cous, la tua cucina un po’ meno, il tuo linguaggio aulico anche. Potrei andare avanti all’infinito ma dobbiamo fare un programma. Vi chiedo scusa se sono andato via in fretta, ma è venuto a mancare mio suocero – il papà di mia moglie Romina – ed era la parte leggera della mia famiglia. La mia parte sportiva vorrebbe continuare a stare con voi ma ora voglio stare con la mia famiglia e condividere questo dolore con loro. Devo andare dalla mia famiglia e sarei un ipocrita se non lo facessi. E poi, l’ultimo miglio si fa sempre da soli. Ai giovani va il mio cuore, e dico anche a voi di mettercelo. La vostra vittoria per molti sta qui dentro, per altri sta invece fuori”, ha detto di fronte ai suoi compagni commossi.

Il lutto per la perdita del suocero

In molti ritenevano che Marco Maddaloni fosse vicino all’abbandono per i tanti mesi trascorsi nella Casa, lontano dalla moglie Romina e dagli amati figli. La sua uscita non aveva quindi destato scalpore e, anzi, in moltissimi hanno pensato che fosse arrivato finalmente il momento di tornare dalla sua famiglia dopo un bel percorso nel quale ha mostrato il suo carattere e l’innata capacità di fare gioco di squadra, anche a scapito di alcuni dei compagni che si sono inevitabilmente ritrovati a scontrarsi con il suo modo di pensare.

Il motivo, invece, era tutt’altro e riguardava qualcosa di molto personale e che ha colpito la sua famiglia. Solo dopo l’uscita, il Grande Fratello ha lasciato un messaggio in cui lasciava intendere che Maddaloni avesse lasciato il gioco per un lutto. E, difatti, così è stato. L’atleta ha infatti perso improvvisamente il suocero a cui era molto legato e che considerava come un padre.

Grande Fratello, gli eliminati di lunedì 4 marzo

La più votata tra Simona Tagli, Perla Vatiero e Anita Olivieri finisce direttamente in nomination per l’eliminazione nella puntata di giovedì. I sondaggi hanno parlato chiaro e difficilmente si sbagliano. È invece certo che non ci sono stati eliminati nella puntata di lunedì 4 marzo, poiché il televoto non è stato eliminatorio.

In aggiornamento