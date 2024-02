Sono trascorsi 164 giorni dall’ingresso nella Casa del Grande Fratello dei concorrenti: nella puntata del 21 febbraio 2024, il televoto è per l’eliminazione. Tra i nominati Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Sergio D’Ottavi, Stefano Miele e Marco Maddaloni: ad aver perso al televoto è Stefano. Ad inizio puntata il loft di Cinecittà si è infiammato sin da subito con lo scontro tra Maddaloni e Luzzi. Lo sportivo, che nella Casa ha “sostituito” ciò che è stata “Zia Fiordaliso”, dopo il litigio con la Luzzi, super favorita alla vittoria, è stato ampiamente criticato da molti, ma in parte assolto dai concorrenti e da Cesara Buonamici.

Grande Fratello, lo scontro tra Marco Maddaloni e Beatrice Luzzi

Ferocia. Branco. Gruppo. Sono queste le parole che sono state proferite da Beatrice Luzzi e riprese da Marco Maddaloni nel corso della puntata del 21 febbraio 2024. “Faccia tosta Marco a rinominarmi”, ha detto la Luzzi. Uno scontro, il loro, che non è stato risolutorio, in alcun modo. Dopo quanto avvenuto sulle scale, con Beatrice Luzzi in un angolo e Maddaloni sostenuto dagli altri inquilini, immediato è stato l’intervento di Alfonso Signorini.

“Da un uomo come te, da uno sportivo come te, io ti dico che quella scena, vedere te sopra quegli scalini, Beatrice da sola lì nell’angolino, con tutti gli altri inquilini che applaudivano, non è stata una bella scena. Nessuna dietrologia può giustificare un comportamento così brutto. Chiedere scusa è una cosa meravigliosa, e tutti noi dovremmo chiederlo più spesso”. Maddaloni è stato sostenuto dal pubblico con un lungo applauso e dai coinquilini della Casa, soprattutto i giovani, come Letizia Petris: “Marco è un gran signore”. O ancora le parole di Giuseppe Garibaldi: “Nel mondo ci vorrebbero più Marco Maddaloni, persona umile e sincera”.

La richiesta di Marina Fiordaliso e le parole di Beatrice Luzzi

Tra Marco Maddaloni e Marina Fiordaliso c’è stato un “patto”, che dura tutt’oggi. Fiordaliso è uscita dalla Casa, ma Maddaloni continua a proteggere i ragazzi dalla nomination, scegliendo chi votare sulla base dei legami e delle preferenze. “Andrei contro me stesso se nominassi uno dei ragazzi”. Perentorio, come è ovvio, il commento di Beatrice Luzzi: “Ma cosa gliene frega, punta a distruggere me e a vincere”.

Ma proprio lui non è stato dello stesso avviso: “Se hanno da ridire su chi nomino, lo ripeterò per sempre, ho una scaletta di nomination. Ho delle persone a cui voglio bene, sicuramente eviterò di nominarle fin quando potrò”. All’interno della Casa, però, è diventato indubbiamente un punto di riferimento, tra consigli e supporti. Ma quanto avvenuto con Beatrice Luzzi è una logica da “branco” che non può in alcun modo passare in televisione, tenendo anche presente della linea anti trash di Pier Silvio Berlusconi.

“Sto ancora aspettando da Marco non dico delle scuse ma almeno un tentativo di chiarimento perché sono stata attaccata ferocemente in una giornata di festa e non ho ricevuto da parte sua nemmeno una spiegazione a tutte le cattiverie che mi ha lanciato addosso. (…) Secondo me quell’attacco di Marco, che era del tutto ingiustificato, è dovuto a una sua volontà di distruggermi psicologicamente, visto che in altro modo non ci sono ancora riusciti”, ha concluso la Luzzi, visibilmente provata in volto.

Grande Fratello, gli eliminati di mercoledì 21 febbraio

Nella puntata del 21 febbraio 2024 un concorrente tra Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Sergio D’Ottavi, Stefano Miele e Marco Maddaloni esce dalla Casa del Grande Fratello. Stando ai sondaggi, potrebbero uscire Sergio D’Ottavi o Stefano Miele. Favorita, invece, Beatrice Luzzi. Alla fine, Stefano è l’eliminato: ad avere svelato il nome è stata Beatrice, estremamente provata di dover rinunciare a una persona a cui si è affezionata enormemente. “Resto sola”. In risposta, Stefano ha replicato: “Tanto è quasi finita, manca poco, vinci anche per me”.