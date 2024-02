Grande Fratello, le pagelle di ieri sera: le ferite di Federico (6), Simona Tagli porta scompiglio (7)

Una puntata riflessiva, a tratti commovente e in parte rivelatoria: il 21 febbraio 2024, il Grande Fratello è tornato in onda con un nuovo appuntamento settimanale, dopo la puntata del 19 febbraio. Dopo l’iniziale gaffe di Alfonso Signorini, che ha sbagliato a fare gli auguri dicendo il nome sbagliato, ecco che lo studio si è infiammato sin da subito con la logica dello scontro. Perché non c’è GF senza un pizzico di pepe, ma quando è troppo, è troppo.

Lo scontro Luzzi-Maddaloni, voto: 4

Che Beatrice Luzzi sia stata presa di mira per gran parte del suo percorso all’interno della Casa del Grande Fratello, è indubbio. Sin dagli inizi non è stato facile affrontare gli scontri, così come i continui litigi. Fino a quando non si è creata una situazione da “branco” che è stata ampiamente criticata da molti. Lo scontro in studio tra l’attrice e Marco Maddaloni ha richiesto persino l’intervento di Alfonso Signorini, che non si tira mai indietro in fatto di “prediche” ai concorrenti. Bene il conduttore, che ha incoraggiato le scuse e la pace; male la logica del branco, un messaggio che non dovrebbe passare in televisione.

Le ferite di Federico Massaro e il crollo dopo la nomination, voto: 6

“Il classico bello senza null’altro”, questa è una delle definizioni menzionate da Alfonso Signorini su Federico Massaro, che ha avuto un crollo dopo essere stato mandato in nomination. Si è sentito pugnalato alle spalle, e da lui la mossa dei concorrenti è stata definita come un tradimento. Per questo si è buttato in piscina, e nel corso della puntata Signorini lo ha invitato a svelare qualcosa di più di sé. In realtà, dietro a quel gesto, c’è il vero Federico. “Sono nato in una famiglia che ha sempre preteso tantissimo da me, non sono mai stato un bambino come gli altri, a 7 anni avevo fatto paracadutismo in Tunisia, ho avuto il mio brevetto d’argento per fare sub a nemmeno 10 anni. Sono stato da piccolo un bimbo prodigio”. Un momento televisivo sincero, in ricordo di quel bambino che non lo è stato davvero.

Marina Fiordaliso star della puntata (dallo studio), voto: 8

Ci si prende un po’ troppo sul serio durante questa edizione del Grande Fratello. E da quando Simona Tagli è entrata nella Casa, si è notato questo aspetto: l’autoironia non è così diffusa. Ma, come ha ricordato la stessa Fiordaliso, è anche giusto lasciarsi un po’ andare, senza insistere sulle dietrologie, sulle critiche. “Siete pesanti, ridete un po‘, anche su voi stessi”, ha invitato i concorrenti a rilassarsi, durante lo “scontro” tra Rosy Chin e Simona Tagli, che è scaturito dopo l’imitazione di Rosy nei confronti di Simona. Ma Fiordaliso ha anche ricordato a Marco Maddaloni dell’importanza di proteggere i ragazzi della Casa dalla nomination: la dolcezza della “Zia Fiorda” va premiata.

Simona Tagli porta scompiglio, voto: 7

Indubbiamente, Simona Tagli ha portato una piccola rivoluzione nella Casa. Dopo che a lungo è stata Beatrice Luzzi a detenere le antipatie, ecco che l’hair artist è pronta a stupire tutti. Del resto, è sempre così: più gli altri ti criticano, più il favore del pubblico aumenta. L’imitazione di Rosy Chin non è stata affatto apprezzata dagli spettatori, così come non è stata apprezzata l’ironia nei confronti della sua professione, in quanto non si definisce una “parrucchiera”, bensì una hair artist. Insomma, è entrata decisamente a gamba tesa nella Casa. E ne vedremo delle belle.