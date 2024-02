Grande Fratello, le pagelle di ieri sera: ancora Mirko e Perla (4), l’uragano Simona Tagli (8)

Una puntata ricca di alti e bassi quella andata in onda, tra il ritorno (di nuovo) di Mirko e Perla e l'uragano Simona Tagli pronta a portare scompiglio in Casa

Ormai non c’è puntata del Grande Fratello che non veda almeno un confronto tra Mirko e Perla, approdati nella Casa più spiata d’Italia da Temptation Island con furore. Una coppia non più coppia forse ancora innamorata – così dicono – che alla fine del reality si sono promessi di riprovarci, creando un certo imbarazzo nel pubblico. Per fortuna che c’è Stefano Miele a risollevare le sorti di una puntata un po’ povera di sentimenti (riuscito a far piangere persino Signorini). E per fortuna che c’è Simona Tagli, entrata a gamba tesa e pronta a portare scompiglio in quel di Cinecittà.

Ancora Mirko e Perla innamorati, voto: 4

Sì, ancora si è parlato di Mirko e Perla pronti a un nuovo confronto – si spera l’ultimo – per dichiararsi vicendevolmente i propri sentimenti. Tutto a pochi giorni dall’uscita del ragazzo dalla Casa, dopo esservi rientrato nuovamente sebbene sia stato eliminato dal gioco settimane or sono. Sembra che tra i due i sentimenti non si siano mai spenti del tutto e la coppia è pronta a riprovarci. “Non ho mai smesso di amarlo”, ha detto Perla. Se son rose, fioriranno.

Il ritorno di Garibaldi “scienziato”, voto: 6

“Giuseppe non è quello che voi avete conosciuto, non è un collaboratore scolastico ma qualcosa di molto diverso, una vera e propria talpa nella Casa“. Con questo inaspettato biglietto di presentazione Alfonso Signorini ha deciso di giocare un brutto scherzo agli inquilini del Grande Fratello, inventando di sana pianta una storia a proposito di Giuseppe Garibaldi “noto ricercatore scientifico specializzato in meccanica quantistica“. Una storia che fa ridere già da sé, ancor di più dopo aver visto Garibaldi ricreato con l’intelligenza artificiale (gli autori ci hanno preso gusto, dopo la sorpresa a Fiordaliso) parlare cinese e citare Baudelaire.

Lo scherzo è riuscito – più o meno – e Garibaldi sembra rientrato definitivamente in gioco, dopo averlo abbandonato per ben due volte a causa di alcuni problemi di salute.

Signorini in lacrime per la mamma di Stefano Miele, voto: 9

Tra un’emozione sterile e l’altra, Signorini è riuscito a scoppiare in lacrime in diretta TV. Tutto merito di Stefano Miele e dell’incontro con la mamma Carla, che ha molto emozionato il pubblico. Miele ha spesso parlato della madre nella Casa e ha dato riprova di quanto sia stato grande l’amore di questa donna nei suoi confronti, quando tutto sembrava crollargli addosso e cominciava a sentire addosso il peso della discriminazione per via della sua omosessualità.

L’uragano Simona Tagli, voto: 8

Chi lo avrebbe mai detto. Simona Tagli sta riuscendo nell’intento di attirare le antipatie di mezza Casa, superando la record-woman Beatrice Luzzi. L’ex showgirl si è vista dare della “maleducata” e della “cafona” ma lei non si è tirata indietro neanche di un millimetro: “Anche a costo di dividere preferisco dire la mia – ha affermato a gran voce -. A me non me ne frega niente di condividere con questa gente. E ancora “Per silenziarmi sarei stata a casa mia, sul salotto, a guardare Grande Fratello“. L’uragano Simona è appena entrato in Casa e ha già portato scompiglio.