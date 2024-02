Una puntata importante quella andata in onda lunedì 26 febbraio. Il pubblico ha decretato la prima finalista di questa edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, ma nelle tante ore di diretta si sono susseguiti momenti piuttosto particolari. Dal caso del latte di Federico Massaro, che ha deciso di mandare in subbuglio la Casa con un argomento davvero improbabile, all’ennesimo triangolo (o pseudo tale) che Alfonso Signorini ha provato a rendere protagonista, fino agli onestissimi discorsi di tipo economico degli inquilini “senior” come la stessa Luzzi e Massimiliano Varrese.

La Casa si divide tra giovani e senior, voto: 9

In questa puntata del Grande Fratello la Casa si è divisa: “C’è chi dice che vuole lasciare spazio ai giovani come Marco Maddaloni e c’è chi trova che questo discorso sia un po’ retorico, chi non ci sta a fare questo ragionamento”, ha spiegato Signorini. Tutto è nato da un ragionamento del judoka, che persegue la strada del sostegno ai giovani a tutti i costi con la scusa del “crearsi un futuro”, quasi come se non gli importasse della vittoria. Cosa alquanto improbabile, visto il suo lungo curriculum di vittorie nei reality show.

Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese hanno mostrato estrema onestà in tal senso, rispondendo con un ragionamento che non fa una piega. “Intanto credo che se noi avessimo una carriera così sicura forse non avremmo neanche accettato di fare il Grande Fratello, perché comporta tanti sacrifici soprattutto per le nostre famiglie – ha spiegato l’attrice -. E poi devo dire che il motivo principale per cui ho accettato è stata la spinta che mi hanno dato i miei figli in cerca di un futuro più stabile“. Massimiliano Varrese è stato ancor più preciso: “Condivido appieno con Beatrice perché spesso non si sa che la vita di un artista è sempre sul filo del rasoio. Per anni si può non lavorare, non siamo più dei ragazzini”.

Anche l’opinionista Cesara Buonamici è stata dello stesso avviso: “Una volta tanto sono d’accordo con Beatrice. Questo è il Grande Fratello, non è l’Erasmus. Qui non è questione di età”.

Federico Massaro provocatore, voto: 5

Se il suo intento era quello di essere protagonista della puntata, dobbiamo ammettere che ci è riuscito. Certo, con un tema decisamente stravagante, ma tant’è: Federico Massaro, il bel modello di origine milanese, ha scatenato un vero putiferio nella Casa più spiata d’Italia a causa di un bicchiere di latte di troppo.

Il blocco ha occupato fin troppo spazio, causando nei telespettatori una certa perplessità, con un Massaro su tutte le furie e gli altri inquilini – Perla in primis – contro di lui, accusato di essere menefreghista e inutilmente provocatorio. “Mi sembra che si sia toccato davvero il fondo”, ha affermato Simona Tagli prendendo le difese del modello contro una reazione a suo dire esagerata da parte degli avversari. E sì, siamo abbastanza d’accordo.

Mirko geloso di Perla e Alessio, voto: 4

Ebbene sì, Alfonso Signorini ha provato a mettere in mezzo l’ennesimo triangolo amoroso (o pseudo tale), millantando una presunta gelosia di Mirko Brunetti – che non è più in gioco già da diverso tempo ma continua a essere una presenza fissa a ogni puntata – per via dell’avvicinamento tra Alessio Falsone e Perla Vatiero. Quest’ultima ex fidanzata che ha ammesso di continuare ad amare e che aspetta con ansia fuori dalla Casa. Il discorso è sfumato nel nulla, come c’era da aspettarsi. E ne siamo lieti.

Il legame tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, voto: 0

Sembra impossibile, ma per un momento i telespettatori si sono ritrovati catapultati a settembre, quando tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nasceva un legame che, come ben sappiamo, è finito nel peggiore dei modi. Non sono mancati i litigi tra i due in questi mesi, con lui che ha accusato l’attrice a più riprese di essere una “manipolatrice”. Vederli di nuovo vicini ha fatto una certa impressione ed è stato difficile credere alle parole del bidello di origine calabrese, che ha parlato di un sentimento che non si è mai cancellato del tutto. Sarà.

La battaglia di Simona Tagli per la figlia Georgia, voto: 10

“Ho combattuto per difendere il diritto di mia figlia di avere una mamma vicino“, ha raccontato Simona Tagli. Forse il momento più importante dell’intera puntata, dedicato alla giovane Georgia che con lei ha sempre avuto un rapporto speciale, forte di anni molto difficili durante i quali ha rischiato di perderla per sempre, “come se la maternità non fosse compatibile col lavoro nel mondo dello spettacolo”,

“Si era creato un pregiudizio giuridico rispetto al mio lavoro”, ha spiegato. Motivo per cui ha rinunciato alla sua carriera e motivo per cui ha fatto di tutto pur di scrollarsi di dosso quell’etichetta di “cattiva madre” che volevano cucirle addosso a tutti i costi. L’incontro con Georgia in Casa è stato denso di emozione: “Ti ringrazio per quello che hai fatto per me, per come ti sei impegnata a farmi andare avanti. Te ne sono infinitamente riconoscente. Sei una mamma fantastica, non immaginerei mai una mamma migliore”.