In prima serata si parla di latte e no, nulla a che vedere con le proteste degli allevatori o con discorsi di un certo spessore. Al Grande Fratello è scoppiato il latte-gate: tutta la casa contro Federico Massaro, uno degli ultimi inquilini entrati in gioco, ha tenuto banco per buona parte della puntata scatenando non poca perplessità nel pubblico. I motivi sono tanti, dalla “pochezza” delle motivazioni di questo litigio alla incomprensibile ragione per cui il modello di origine milanese abbia deciso di provocare volutamente i suoi compagni di avventura.

Federico Massaro porta scompiglio nella Casa

Da una puntata in cui si era parlato degli aspetti più intimi e privati della sua vita, a un’altra in cui si sono susseguite una clip dietro l’altra, mostrando il lato più “fumantino” del suo carattere. Federico Massaro è stato percepito da molti dei suoi compagni di avventura come il classico “bello che non balla”, che pensa esclusivamente al suo aspetto fisico e null’altro ha da offrire. Innegabile che lo faccia, visto il suo mestiere (fa il modello), ma forse questa etichetta ha cominciato a stargli stretta.

Finora Massaro era rimasto un po’ nell’angolo, osservando da lontano i vari moti degli inquilini presi dai loro eterni scontri, spesso per delle inezie. Ma, in modo del tutto inaspettato e francamente esagerato, ha deciso di passare all’attacco, scatenando un vero e proprio putiferio su un oggetto di contesa alquanto improbabile: il latte.

Chiamiamolo latte-gate o che dir si voglia, sta di fatto che il bel Federico ha fatto infuriare buona parte dei concorrenti (e avversari, ricordiamolo) in quanto avido consumatore di un bene prezioso per la piccola “comunità” del Grande Fratello, come l’ha definita l’opinionista Cesara Buonamici. Perla gli ha dato del “menefreghista”, seguita a ruota da Letizia e da altre (presunte) amiche che non hanno perso occasione per criticarlo sotto ogni punto di vista.

Il commento “tagliente” di Simona Tagli

La querelle attorno al latte si è protratta per diverso tempo, fin troppo considerata l’intera durata della puntata e – neanche a dirlo – non sono mancati i commenti perplessi e a dir poco sconvolti di molti telespettatori, che non perdono un momento della prima serata dicendo la loro sui social. Il campo di battaglia nel caso del Grande Fratello è X (ex Twitter), dove in molti si sono chiesti come si possa dare rilievo a un argomento simile anziché dare il giusto spazio ad altre questioni decisamente più importanti.

Il commento più centrato è arrivato da Simona Tagli, che ha già dato modo di parlare di sé nelle puntate precedenti. “Mi sembra che si sia toccato davvero il fondo”, ha detto con espressione sconvolta e in tutta onestà non le si può dare torto.

Lo scontro con Federico, però, ricorda quello avvenuto – sempre per questioni di “alimenti” – contro Vittorio Menozzi, ormai eliminato dal gioco, come ricordato dalla Buonamici che ha posto al modello un quesito: “Mi viene in mente quando era Vittorio che mangiava la pasta. Però una piccola cosa bisogna dirla, che comunque è pur sempre una comunità il Grande Fratello e bisogna rispettare un po’ gli altri. Ti chiedo Federico, vale la pena rovinare le relazioni per un bicchiere di latte?“.

Domanda che non ha trovato risposta, o forse sì. Durante un fuorionda Massaro ha ammesso, sghignazzando: “E anche oggi abbiamo parlato di latte e cavolate!”. Che sia stata davvero una strategia per innervosire gli avversari?

Beatrice Luzzi è la prima finalista del Grande Fratello

Nessun televoto per l’eliminazione stavolta, ma quello per il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello. Per scelta di Signorini e degli autori, ad avere questa possibilità sono stati soltanto gli inquilini “senior”, quelli cioè entrati nella Casa più spiata d’Italia sin dall’inizio, lo scorso settembre.

In seguito alle votazioni degli avversari, sono emersi quattro nomi: Beatrice Luzzi (favorita ai sondaggi), Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares e Rosy Chin. E, come ci si aspettava, a conquistare il primo posto in finale è stata proprio l’attrice dalla rossa chioma, proclamata da Signorini con un consiglio: “La finale non è mai un punto di osservazione. La finale consente di entrare ancor di più nel gioco”. Il pubblico ha deciso.