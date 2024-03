Grande Fratello, la semifinale: decisi i finalisti, chi è stato eliminato

Fonte: Mediaset Alfonso Signorini al Grande Fratello

Grande Fratello 2024 verso la sua conclusione. Lunedì 25 marzo andrà in onda la finale di questa lunga edizione, che ha visto protagonisti personaggi famosi e sconosciuti. Alfonso Signorini ha aperto la semifinale con due mazzi di fiori per le sue donne: da un lato l’opinionista Cesara Buonamici, che si è rivelata una piacevole scoperta grazie al suo garbo, dall’altra la commentatrice dei social Rebecca Staffelli, che ha saputo sostituire egregiamente Rebecca Staffelli.

Grande Fratello verso la finale: chi è stato eliminato

Il Grande Fratello si avvicina ai titoli di coda: “È stata una lunga cavalcata ma la nave è quasi in porto”, ha ammesso Alfonso Signorini che, secondo colpi di scena, dovrebbe condurre anche la prossima edizione della trasmissione. Dopo l’ennesima visita di Mirko Brunetti a Perla Vatiero e la sorpresa di Anita Olivieri ad Alessio Falsone, il conduttore ha svelato il nome del primo eliminato della serata. Ad avere la peggio è stato Alessio, battuto al televoto da Simona Tagli e Federico Massaro.

Simona Tagli è risultata la più votata con il 50% delle preferenze: 32% per Federico Massaro e solo il 18% per Alessio Falsone, che è stato così costretto a lasciare la Casa più spiata d’Italia. Non prima di aver movimentato le dinamiche del reality show. Il gieffino ha avuto prima uno scontro con Alfonso Signorini per aver paragonato Perla Vatiero ad un animale e poi ha battibeccato con Massimiliano Varrese che, a detta di Falsone, non meriterebbe la finale del GF.

“Sono battute da caserma. Ci sono tante espressioni per dire che una donna è bella. Per me hai detto una str****”, ha tuonato Alfonso Signorini mentre Alessio Falsone si è detto dispiaciuto. Allo stesso modo il concorrente del Grande Fratello ha chiarito che “Paolo meritava di vincere il programma, meritava la finale più di Massimiliano Varrese che ha fatto degli sketch”.

Dopo Alessio Falsone, il secondo eliminato della semifinale del Grande Fratello è stato Federico Massaro, che si è scontrato al televoto con Sergio D’Ottavi e Simona Tagli. Tutto è iniziato quando tutti i concorrenti sono stati convocati in Mistery Room, dove sono stati posti su un tavolo quattordici piramidali. Sergio ha pescato l’unico piramidale nero ed è finito così in nomination.

Ignaro del fatto che il televoto decreterà anche un finalista, Sergio trascina con sé Simona. Anche se la Tagli voleva Letizia alla fine i due decidono di scontrarsi con Federico, che viene poi eliminato. Simona Tagli è dunque l’altra finalista del Grande Fratello insieme a Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese.

In aggiornamento