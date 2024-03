Fonte: IPA Massimiliano Varrese, attore e concorrente del Grande Fratello

Nella serata del 4 marzo 2024 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello 2023. Si tratta del quarantunesimo episodio di un reality show dalla durata molto prolungata quest’anno. I temi aperti da trattare in puntata sono molti, visto che tra i tanti concorrenti, ancora presenti nella casa non mancano gli attriti, le gelosie e gli amori.

Anche il televoto, ovviamente, sarà al centro dell’episodio serale del Grande Fratello. Alfonso Signorini, infatti, decreterà chi tra Simona Tagli, Perla Vatiero e Anita Olivieri sarà la concorrente meno votata in settimana e candidata, d’ufficio, al prossimo televoto.

Anticipazioni Grande Fratello, i messaggi in codice

La nuova puntata del Grande Fratello 2023, che andrà in onda nella serata del 4 marzo 2024, vedrà i concorrenti del programma televisivo confrontarsi su diversi argomenti. Beatrice Luzzi, prima finalista dell’edizione attuale del reality show, però, sarà un po’ fuori dalle dinamiche dell’episodio, che, questa settimana, non la vedono protagonista.

Al centro della puntata il rompicapo che da giorni sta tenendo incollati alla diretta i telespettatori del programma televisivo. Si tratta dei messaggi in codice che si sono scambiati in diverse occasioni alcuni gieffini e di cui i telespettatori non vedono l’ora di saperne il significato dai diretti interessati. Secondo le anticipazioni ufficiali del Grande Fratello, Alfonso Signorini metterà sotto torchio Sergio D’Ottavi, Perla Vatiero e Alessio Falsone che hanno utilizzato questo mezzo comunicativo nel corso delle ultime giornate in casa. I tre gieffini saranno sinceri e decideranno, finalmente, di dire la verità su questi discorsi cifrati?

Collegato al discorso dei messaggi in codice, anche quello del triangolo che legherebbe Perla Vatiero, Alessio Falsone e Anita Olivieri. Il concorrente corteggerebbe la gieffina romana e di questo ne sarebbe gelosa Perla Vatiero. Se a tutto ciò si aggiunge anche Mirko Brunetti, fidanzato della concorrente campana, la figura geometrica amorosa si trasforma in un bel quadrilatero.

Anticipazioni Grande Fratello, le altre dinamiche

Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Alessio Falsone saranno, quindi, al centro di una fetta importante della puntata del 4 marzo 2024 del Grande Fratello. Ma oltre al tema dei messaggi in codice, anche l’amicizia al capolinea tra Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri sarà trattata ampiamente durante l’episodio del reality show.

Anche Marco Maddaloni farà il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, dopo averla abbandonata senza salutare nessuno nella notte di mercoledì scorso, per un lutto. Lo sportivo, infatti, ha dovuto dire addio al suocero e, adesso, svelerà ai coinquilini se tornerà o meno a essere concorrente del reality show.

Infine ci sarà spazio in puntata anche per qualcosa di dolce. Massimiliano Varrese, candidato al prossimo televoto e in crisi da qualche giorno, potrà, finalmente, riabbracciare la sorella Monica. Infine le emozioni del televoto, chi si salverà tra Perla Vatiero, Simona Tagli e Anita Olivieri? La concorrente meno votata sarà rimessa subito sotto il giudico del pubblico, insieme a Massimiliano Varrese. La puntata si chiuderà, come sempre, con il momento più carico di tensione. I gieffini dovranno, ancora una volta, nominarsi a vicenda, in vista della prossima puntata. Nasceranno nuove liti nel corso di questo momento cruciale?