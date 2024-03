Fonte: Endemol Shine of Italy Marco Maddaloni al Grande Fratello

Un grave lutto ha colpito Marco Maddaloni: è morto Mario, il suocero del judoka, che ha prontamente lasciato la Casa del Grande Fratello dove era rinchiuso dallo scorso novembre. Dopo l’ultima diretta televisiva lo sportivo è entrato nel Confessionale e ha poi abbandonato il bunker di Cinecittà senza neppure salutare i suoi compagni.

Marco Maddaloni ha lasciato il Grande Fratello per un grave lutto

Subito dopo la diretta del Grande Fratello di mercoledì 28 febbraio, Marco Maddaloni è stato chiamato dagli autori del reality show in Confessionale e successivamente ha lasciato il gioco senza salutare gli altri concorrenti. La produzione ha prima annunciato un’uscita momentanea, poi ha condiviso un messaggio di vicinanza allo sportivo.

“La squadra di Grande Fratello abbraccia forte Marco Maddaloni in questo momento di grande dolore“, è il messaggio apparso sui canali social della trasmissione Mediaset. A fornire qualche dettaglio in più il diretto interessato, che sul suo profilo Instagram ha condiviso uno scatto insieme a Mario, il padre della moglie Romina Giamminelli.

“Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda – ha scritto Maddaloni a corredo di una foto che lo ritrae accanto al suocero, alla moglie e ai figli – Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio. E ogni volta che ho avuto bisogno di affetto familiare trovavo rifugio a casa tua. Mi mancheranno i nostri infiniti pranzi domenicali. Mi mancherà un po’ tutto quel pezzo di mondo. Riposa in pace “On” Mario”.

“Sempre e per sempre”, ha invece scritto Romina Giamminelli tra le sue storie social. Negli ultimi anni la modella ha messo da parte la sua carriera nello showbiz per dedicarsi prevalentemente alla famiglia e supportare il marito Marco Maddaloni nelle sue avventure televisive. Prima di prendere parte al Grande Fratello l’atleta ha vinto L’Isola dei Famosi nel 2019.

Ad oggi non è chiaro se Marco Maddaloni rientrerà al Grande Fratello come fatto da Beatrice Luzzi dopo la morte del padre. Alla fine del programma manca ormai poco: al momento non è stata ancora comunicata una data ufficiale ma il reality show andrà in onda fino agli inizi di aprile. Intanto sono già stati aperti i casting per la prossima edizione, che è stata confermata dalla rete.

Romina Giamminelli, chi è la moglie di Marco Maddaloni

Classe 1989, Romina Giamminelli è la moglie del judoka Marco Maddaloni. È nata a Napoli, ma la sua famiglia è originaria delle Seychelles. I due sono legati dal 2009 e hanno tre figli, Giovanni, arrivato nel 2016, Giselle Marie, nata nel 2018 e il piccolo Pino (2020). Il matrimonio della coppia è stato celebrato nel 2019.

In tanti anni insieme Maddaloni e la Giamminelli hanno dovuto fare i conti pure con un aborto spontaneo che ha scosso la loro relazione ma allo stesso tempo li ha resi più forti ed uniti. Romina ha partecipato a Pechino Express nel 2014: formava con la venezuelana Mariana Rodriguez la coppia de Le Immigrate. La moglie di Maddaloni lavora come consulente di fitness.