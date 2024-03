Verissimo torna con il suo consueto appuntamento domenicale e un ricco parterre di ospiti, da Emma Bonino a Emanuele Filiberto di Savoia in lutto per il padre

Dopo un emozionante sabato pomeriggio, anche domenica 10 marzo torna il consueto appuntamento con Verissimo. La padrona di casa Silvia Toffanin si prepara ad accogliere ospiti di pregio nel suo salotto a cominciare da Emma Bonino, noto volto della politica italiana che lo scorso anno ha vinto la sua battaglia contro il tumore, per proseguire con BigMama, reduce dal Festival di Sanremo, ed Emanuele Filiberto di Savoia, che ha da poco vissuto la scomparsa del padre Vittorio Emanuele. Ma ospiti e anticipazioni non finiscono qui.

Verissimo, tutti gli ospiti di domenica 10 marzo

Come sempre, il salotto di Verissimo accoglie volti noti dello spettacolo ma provenienti anche da altri ambiti, come quello politico. Ne è un esempio proprio Emma Bonino, ospite della puntata di domenica 10 marzo con l’intenzione di concedere a Silvia Toffanin un’intervista a cuore aperto. Tra i temi centrali, ovviamente, c’è proprio la sua carriera oltre a un focus sulla politica di oggi, senza tralasciare l’impegno di una vita a sostegno dei diritti civili.

Dalla politica alla televisione, ospite di Verissimo è anche Marco Maddaloni insieme alla moglie Romina Giamminelli. Il judoka è stato un concorrente del Grande Fratello di Alfonso Signorini fino a pochi giorni fa, salvo poi esser costretto ad abbandonare il gioco a causa della morte del suocero.

Hanno a che fare sempre con la TV le altre due ospiti di Silvia Toffanin: per la quota Maria De Filippi stavolta a lasciarsi intervistare sono Ida Platano e Gemma Galgani. La prima “promossa” a tronista di Uomini e Donne, la seconda ancora nel parterre di dame in cerca di amore (da oltre un decennio), sono pronte a rivelare qualcosa in più in merito all’amicizia che le lega.

Spazio anche a BigMama, reduce dal grande successo al Festival di Sanremo 2024. Fortemente voluta da Amadeus, dopo il memorabile duetto con Elodie nella scorsa edizione, la rapper si racconta oltre la voce e il talento indiscutibili. L’intervista cade a distanza di poche ore dall’uscita del suo primo album, Sangue: dodici brani che sondano stili diversi e parlano di temi centrali nella vita di BigMama, dal tumore e la chemioterapia alla lotta femminista, fino al catcalling e al bullismo.

Emanuele Filiberto torna in TV dopo la morte del padre

Tra gli ospiti più attesi del 10 marzo, però, senza dubbio c’è Emanuele Filiberto, che torna in TV a poco più di un mese dalla scomparsa del padre, Vittorio Emanuele. Un’occasione per ricordare l’erede di casa Savoia, per raccontare della sua famiglia e di come questo evento l’abbia sconvolta.

Il “principe” aveva parlato degli ultimi giorni del padre in un’intervista al Corriere della Sera: “Una brutta infezione alla gamba di papà ha richiesto l’ospedalizzazione dove gli antibiotici hanno avuto effetto sull’infezione ma hanno indebolito il suo fisico, il suo cuore e gli organi vitali di un uomo di 87 anni. Giovedì sembrava già arrivata la fine, poi un’inattesa ripresa. Abbiamo avuto la benedizione di due giorni ancora con lui che anzi in quei giorni regalati dal cielo sembrava essersi ripreso. Generoso, simpatico con gli amici in visita, come sempre era lui. Ed eravamo con lui quando sabato mattina se n’è andato… C’è stata sempre mamma e c’ero io, molti amici cari in visita nelle tre lunghe settimane all’Hopital Cantonal di Ginevra… Lo stesso dove era stato ricoverato fino alla fine mio nonno re Umberto II”.