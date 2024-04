Non c’è domenica senza Verissimo, appuntamento ormai imperdibile per moltissimi affezionati telespettatori del longevo talk di Mediaset. Come sempre Silvia Toffanin si prepara ad accogliere un ricco parterre di ospiti, stavolta con alcuni momenti speciali dedicati all’amore e alla famiglia. Pronte a portare testimonianza della loro gioia sono Romina Power, per la prima volta in studio con i figli Romina e Yari Carrisi, ma anche Virginia Mihajlović che, dopo la dolorosa perdita di papà Siniša, ha vissuto grandi momenti di felicità. Questi e altri ospiti nella puntata di Verissimo in onda domenica 14 aprile a partire dalle 16.30.

Gli ospiti di Verissimo nella puntata del 14 aprile 2024

Come sempre gli ospiti di Verissimo non deludono, a cominciare da una delle icone della musica italiana: Patty Pravo. Silvia Toffanin è pronta a intervistare l’artista, al secolo Nicoletta Strambelli, ripercorrendo le tappe più importanti della sua carriera ma anche la sua vita bohémien che spesso ha fatto discutere. È noto, infatti, che Patty Pravo abbia avuto numerosi amori, ben cinque matrimoni e altrettanti divorzi, tra cui quello con Riccardo Fogli che causò la rottura con i Pooh (come si è parlato di recente a Domenica In).

In studio a Verissimo anche Romina Power, per la prima volta insieme ai figli Romina e Yari. Proprio Romina di recente l’ha resa nonna per la quarta volta con la nascita di Axel Lupo, frutto dell’amore con il regista Stefano Rastelli. “Il periodo più bello della mia vita in assoluto è stato quando ero in attesa e ho allattato i miei figli, periodo che sto un pò rivivendo. Mia figlia mi racconta tanto, mi fa ancora più effetto perché lei è la più piccola. Il fatto che sia in dolce attesa mi emoziona veramente tanto. Io ho sempre messo al primo posto il fatto di essere mamma“, aveva detto in una precedente intervista a Silvia Toffanin, quando la figlia era ancora incinta.

Silvia Toffanin è pronta a ospitare anche il ballerino Giuseppe Giofrè, giudice del serale di Amici che ha da poco pubblicato la sua autobiografia dal titolo Stidda – Il coraggio di un sogno. Immancabile lo spazio dedicato ai fan di Terra Amara, stavolta con una doppia intervista a Ergün Metin, che interpreta il personaggio di Vahap, e Erkan Bektaş, che nella serie è suo fratello Abdülkadir.

Virginia Mihajlović e il dolore per la perdita di papà Siniša

Nella puntata di domenica 14 aprile torna anche Virginia Mihajlović, figlia del compianto Siniša, scomparso a soli 53 anni nel dicembre 2022 dopo aver affrontato una leucemia mieloide acuta, e di Arianna Rapaccioni.

La morte del padre è stato un duro colpo per la giovane Virginia che in più occasioni ha espresso il suo profondo dolore: “In questo momento di immensa sofferenza avrei solo bisogno di un tuo abbraccio. Non un abbraccio qualsiasi, il tuo – aveva scritto sui social subito dopo il tragico evento -. (…) Mi hai amata immensamente, con tutte le forze che avevi. Mi hai protetta da ogni cosa, da tutti e tutto. Tu sei stato troppo. Troppo per me. Troppo per noi. Troppo per tutti (…) Il mio cuore oggi è spezzato, in frantumi. La mia anima peggio, e non riesco a continuare a parlare del mio super eroe, per me papà, per voi Siniša Mihajlovic (…) Ti amo papà, per sempre, sempre, sempre, sempre”.

La vita ti pone di fronte a ostacoli difficili da superare, ma anche a momenti di gioia. Ed è così che, dopo tanto dolore, la bella Virginia ha vissuto uno dei momenti più felici quando ha sposato il compagno Alex Vogliacco.