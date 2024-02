Patty Pravo, chi sono gli uomini della sua vita

Fonte: IPA Patty Pravo

La vita sentimentale di Patty Pravo è stata a dir poco movimentata. Proviamo dunque a fare un po’ d’ordine e chiarezza, indicando quelli che sono stati i suoi grandi amori, tra delusioni e passioni indimenticabili. Su tale fronte si fa spesso un gran parlare del flirt discusso con Riccardo Fogli, ma c’è ben altro da dire intorno alla Ragazza del Piper, icona intramontabile.

Tutti i matrimoni di Patty Pravo

La vita privata di Patty Pravo, all’anagrafe Nicoletta Strambelli, è sempre stata al centro dei riflettori. Ha vissuto la sua giovinezza, e non solo, senza curarsi di nessuno. Ha goduto dei propri sentimenti pienamente, il che l’ha portata a sposarsi numerose volte.

Un totale di cinque nozze, con Gordon Faggetter, Franco Baldieri, Riccardo Fogli, Paul Martinez e Jack Johnson. Tanti compagni di vita ma nessun figlio. Netta la scelta di non diventare madre da parte dell’artista.

Con Faggetter, batterista inglese, l’amore durò 5 anni. In seguito ha poi sposato lo stilista Franco Baldieri, ma si è trattato di un amore lampo, che al tempo generò un certo clamore. Ciò perché la loro unione all’altare li ha tenuti insieme per appena una manciata di settimane.

Fonte: Getty Images

Ha avuto modo di parlarne in un’intervista, spiegando come una notte si sia resa conto d’aver del tutto sbagliato uomo. Ci ha quindi riprovato con il suo terzo marito, Paul Martinez. Sposati in California nel 1977, anche se le nozze non sono poi mai state trascritte in Italia.

Questo è forse il legame che l’ha coinvolta maggiormente. Un sentimento dalle radici profonde, che li ha portato a salvaguardare un legame di stima profonda e affetto, che perdura molti anni dopo la fine di quella storia.

Fonte: Getty Images

L’ultimo matrimonio è stato poi con John Edward Johnson, di 10 anni più giovane di lei. Nonostante la differenza d’età, quest’unione ha battuto la sua prima in termini di longevità, durando sei anni.

La trigamia

Patty Pravo ha avuto modo di raccontare un dettaglio non di poco conto della sua vita privata. In una fase è stata trigama, dal momento che ben tre suoi matrimoni hanno coesistito. Il tutto è accaduto mentre era ancora sposata con Baldieri.

Fonte: IPA

Era certa d’aver annullato quelle nozze, così sposò Martinez. Incontrò però poco dopo Johnson, innamorandosene perdutamente. Sposò anche lui ma poi dovette rivolgersi a un legale: “L’avvocato mi tranquillizzò. La bigamia era punita ma io sarei stata trigama. Questa nel codice penale non è contemplata”.

Il matrimonio con Riccardo Fogli

Abbiamo parlato di cinque matrimoni, eppure nel paragrafo precedente ne abbiamo descritti soltanto quattro. Ciò perché con Riccardo Fogli ci fu un matrimonio con rito celtico, celebrato in Scozia.

Fonte: IPA

La loro storia fu molto intensa, anche se quella fiamma si consumò in fretta in appena due anni. Poco più che 20enni al tempo, si sono perdutamente innamorati. Lui decise addirittura di lasciare la moglie Viola Valentini, abbandonando inoltre i Pooh, dando su tutto la precedenza a Patty Pravo.

Patty Pravo oggi

Non ci sono notizie in merito a una relazione sentimentale di Patty Pravo al momento. Si parla però di una sorta di affinità elettiva con il suo giovane assistente. Si tratta di Simone Folco, con il quale il legame andrebbe oltre il sentimento amoroso.

Complici da tempo, collaborano quotidianamente e lui ne è anche il curatore dell’immagine: “Il nostro è un lampo amoroso di natura diversa. Lui esercita su di me il lato ‘accudente’, tenendo a bada il mio temperamento”.