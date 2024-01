Fonte: IPA Riccardo Fogli, come sta dopo l'intervento

Riccardo Fogli, ex frontman e bassista dei Pooh, ha subito un intervento nei giorni scorsi. A darne notizia ai fan è stato lui stesso mediante alcune storie su Instagram, nelle quali ha condiviso uno scatto che lo ritrae proprio dalla barella in ospedale, subito dopo l’accaduto. Fogli ha rassicurato tutti sulla buona riuscita dell’intervento, fornendo qualche dettaglio in più sullo stesso.

Riccardo Fogli, la foto dall’ospedale su Instagram

Certamente per i fan dello storico frontman e bassista dei Pooh non è stato un bel vedere quell’unico scatto che ha fatto capolino sul suo profilo Instagram. Riccardo Fogli, che oggi ha 76 anni, si è mostrato steso sulla barella di un ospedale subito dopo aver subito un intervento. “Ragazzi, intervento andato benissimo”, ha scritto a corredo della foto che, in verità, esprime tutt’altro che tristezza o preoccupazione: Fogli è sorridente e con le mani sollevate da buon rocker quale è, sebbene una di queste sia completamente fasciata.

Reminiscenze alla Gianni Morandi? Niente di tutto questo per fortuna. Se l’ugola di Monghidoro si è ritrovato a che fare con ustioni gravissime, l’ex dei Pooh ha dovuto subire un intervento decisamente più lieve, come lui stesso ha precisato nella storia successiva: “Volevo tranquillizzarvi, ho avuto solo un piccolissimo intervento al tendine della mano qualche giorno fa”. Problema piuttosto comune per i musicisti in generale e per i bassisti in particolare, specialmente se come Fogli suonano da decenni.

Riccardo Fogli, la parentesi reality e la reunion con i Pooh

Chi mastica la storia dei Pooh sa bene come sia stata turbolenta la separazione di Riccardo Fogli dalla storica band italiana, ormai molti anni or sono. Tutta “colpa” – almeno in parte – dell’amante di allora Patty Pravo, che lo convinse a intraprendere la carriera da solista. Il resto della storia narra di incomprensioni e lotte interne per la leadership che avrebbero portato, infine, a una rottura definitiva.

Al netto di una vita amorosa piuttosto movimentata, negli anni successivi Fogli ha davvero proseguito nella sua carriera in solitaria, salvo poi tornare a militare nei Pooh nel 2016 in occasione del tour per i 50 anni della band. Lo stesso fatidico anno in cui quest’ultima si è sciolta ufficialmente, esibendosi nella formazione originale con il compianto Stefano D’Orazio.

Prima di tutto ciò, Riccardo Fogli si è concesso una parentesi nei reality show più conosciuti della televisione italiana, collezionando in particolare due esperienze che certamente il pubblico affezionato a questo tipo di programmi ricorderà. La prima all’Isola dei Famosi che ha visto un Fogli deperito e in profonda crisi dopo un messaggio di Fabrizio Corona che lo informava del tradimento (presunto) della moglie Karim Trentini, poi smentito. Lo sconforto in quel caso fu talmente forte da costringerlo ad abbandonare il gioco.

La seconda esperienza, più recente, al GF Vip lo ha visto protagonista di una squalifica da record: eliminato dalla produzione a poche ore dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia per aver pronunciato una bestemmia. Fogli ha sempre negato tale fatto ma, alla fine, non c’è stato niente da fare. Meglio dedicarsi ai concerti con i Pooh, come ha fatto nel 2023 con Amici per Sempre Tour organizzato in occasione della seconda reunion della band.