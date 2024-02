Fonte: ANSA Antonella Clerici, The Voice

Seconda puntata di The Voice Senior, che conferma la conduzione di Antonella Clerici e cambia le carte in tavola per quanto riguarda i giudizi. Confermati gli amatissimi Loredana Berté, Gigi D’Alessio e Clementino. Hanno saputo convincere in pieno il pubblico, anche grazie all’alchimia dimostrata tra loro. In aggiunta troviamo quest’anno tutta l’imprevedibilità e il talento di Arisa. Ecco cos’è accaduto in questo nuovo appuntamento con il talent Rai.

Roberto Catanzaro, voto: 8

Roberto Catanzaro arriva subito sul palco per spiegare il senso di The Voice Senior. Nella vita è un podologo e ha 67 anni. Non ha mai seguito la passione del canto, rimasta un hobby post lavoro (podologo). La sua compagna, che sposerà quest’anno, lo ha però iscritto perché tutti dovrebbero sentirlo cantare. Lui propone E se domani di Mina, colpendo al cuore tutti i 4 giudici, con Gigi D’Alessio che lo accoglie nel suo team.

Rita Begher, voto: 7

Rita Begher è una lavoratrice, una donna divorziata, una madre di due figli e un’appassionata di musica. Il lavoro ha occupato gran parte della sua vita ma non ha spento questa fiamma. Molto emozionata, si dice un’enorme fan di Gigi D’Alessio. Canta Zingara di Iva Zanicchi ma fa girare soltanto Clementino. Arrivati a questa fase, infatti, occorre tener conto delle strategie e dei “doppioni” in squadra.

Filippo Lico, voto: 8

Filippo Lico ha quasi 73 anni e un amore per il canto da quando era bambino. Ex sottoufficiale della marina mercantile, ama profondamente musica e mare. Accompagnato dai suoi due figli, che gli hanno regalato anche l’abito che indossa per l’occasione. Canta Georgia on my mind di Ray Charles e fa girare tutti i giudici, con Arisa che lo convince.

Patty Pravo, voto: 10

Momento ospite con Patty Pravo, che fa uno scherzo ai quattro giudici. Girati, la ascoltano e devono decidere, con espressioni un po’ dubbie sul volto. Canta E dimmi che non vuoi morire e, ovviamente, tutti si girano già alle prime note. Duetta poi con Loredana Berté, cantando Oggi qui, domani là.

Diana Puddi, voto: 8

Diana Puddi è una sessantenne sarda, amante del canto da sempre pur senza mai prendere lezioni. L’iscrizione è stata inviata dal marito Paride, con il quale ha messo in piedi un trio. Sul palco propone Ti sento dei Matia Bazar, cantando come una veterana e facendo girare tutti. Gigi D’Alessio se l’aggiudica, dopo aver però bloccato la Bertè.

Giuseppe Maragno, voto: 9

Giuseppe Maragno vive con il mito di Elvis nel cuore. Racconta una storia problematica, connessa al gioco. Dopo essere guarito dalla dipendenza, ha ritrovato il suo amore per il canto. Porta ovviamente un brano del suo mito, Suspicious Minds, ottenendo quattro sì. Alla fine, però, opta per Clementino.

Antonella Clementi, voto: 10

Antonella Clementi, per tutti Clouzot, è una 66enne che ha abbandonato il posto fisso per seguire l’amore per la musica. Ha rischiato tutto, ascoltando il cuore. Le sue migliori amiche l’hanno accompagnata alle Blind Audition, dove ha proposto La vie en rose de Edith Piaf. I giudici si girano tutti e lei sceglie Loredana Bertè.

Arisa e Clementino, voto: 7

Momento musicale intenso e divertito, quello che ha visto Arisa e Clementino duettare. Due mondi che si mescolano, scegliendo un brano adatto all’occasione. Si tratta di Dami solo un minuto (Un attimo ancora), nel mash up che propone Gemelli Diversi e Pooh.

Gabriella Ferlito, voto: 6

Gabriella Ferlito ha 65 anni e ha vissuto tutta la sua vita in campagna. La musica le ha portato l’amore, avendo conosciuto suo marito in un complesso. Aveva accantonato il canto per dedicarsi alla famiglia ma 9 anni fa ha ripreso. Pur non essendo stata bene nei giorni precedenti il debutto, canta ottimamente Sei nell’anima di Gianna Nannini. Va con Arisa, che si è girata insieme a Clementino.

Francesco Scarcelli, voto: 6

Romano doc, Francesco Scarcelli è un conduttore radiofonico e televisivo. Si tratta dell’interprete dell’inno della Lazio e, ritrovandosi dinanzi due tifosi del Napoli, sceglie di omaggiare la città partenopea cantando Perdere l’amore di Massimo Ranieri. Si gira però soltanto Clementino, che lo accoglie.

Luisa Capaccioli, voto: 8

A chiudere la seconda puntata è Luisa Capaccioli, fiorentina trapiantata a Roma. Si è cimentata nel mondo del blues rock a 56 anni e canta Hit the road Jack di Ray Charles. Tutti si girano ma lei si lascia rapire da Loredana Bertè.