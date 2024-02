Fonte: ANSA Antonella Clerici, The Voice

Nuova edizione di The Voice Senior, che vede come giudici Gigi D’Alessio, Loredana Berté, Arisa e Clementino. Qualcosa in più a loro disposizione quest’anno. Un’opzione che consentirà alla sfida tra loro di risultare più avvincente.

Oltre al tasto “blocco”, infatti, ci sarà anche il tasto “seconda chance”. Il primo impedisce a un altro giudice di poter intervenire e scegliere un concorrente. Il secondo, invece, consentirà a ogni coach di richiedere una seconda esibizione, qualora il primo tentativo non abbia convinto nessuno a girarsi. Sette puntate in totale per questo talent che, come al solito, ha inizio con le Blind Auditions.

Paola Battistata, voto: 7

Una storia commovente, quella raccontata da Paola Battistata, che ha sempre visto nella musica un porto sicuro. Canta e si trasforma, spiega ai giudici. A 17 anni ha inciso il suo primo 45 giri, ma poi ha mollato tutto dopo la morte prematura di sua madre.

Nella vita avrebbe voluto lavorare nella musica ma ha messo piede in fabbrica. Proprio qui, però, ha conosciuto suo marito. Ha cantato Grande, grande, grande di Mina, convincendo tutti i coach, tranne Loredana Berté, per poi scegliere d’entrare nella squadra di Gigi D’Alessio.

Bartolomeo Iossa, voto: 8

Gigi D’Alessio si esprime rapidamente e spiega come Bartolomeo Iossa sia da finale. L’uomo però sceglie il team di Arisa. È ormai in pensione ma per una vita ha venduto materiale elettrico. Ora può dedicarsi a questo sogno nel cassetto, sostenuto da sua moglie Antonia. I due hanno festeggiato le nozze d’oro ed è stata lei a iscriverlo. Canta Hey man di Zucchero e fa girare tutte e quattro le sedie.

Cristiana Ameli, voto: 6

Situazione particolare, quella che viene a crearsi con Cristiana Ameli, nota col nome d’arte di Minnie Lostrazio. Viene da Ladispoli e vanta una voce decisamente insolita. Iscritta dal suo compagno, è madre di due figli. Canta What a wonderful world di Louis Armstrong e sceglie Gigi D’Alessio. Nessuno dei giudici però si aspettava fosse una donna.

Silvia Zanzi, voto: 8

Clementino ha pochi dubbi e spiega d’aver già trovato la vincitrice. Si tratta di Silvia Zanzi, in arte Sonia Devis. Nella sua vita ha rifiutato i Simply Red e canta Bette Davs Eyes di Kim Carnes. È il suo cavallo di battaglia, avendo fatto una versione dance di questo brano negli anni ’90. Tutti i giudici si girano per lei.

Mario Rosini, voto: 9

Ha 60 anni Mario Rosini e si presenta un brano celeberrimo come Ritornerai di Bruno Lauzi. Ad accompagnarlo ci sono moglie e figlio. Non un volto inedito del mondo della musica nazionale, avendo preso parte al Festival di Sanremo nel 2004, vinto poi da Marco Masini. Tutti si girano e si alzano in piedi per omaggiarlo con un applauso. Arisa è fulminata e con un duetto sulle note di Io vorrei, non vorrei ma se vuoi, lo accompagna nel suo team.

Vittorio Centrone, voto: 6

Vittorio Centrone è un autodidatta del pianoforte, la cui voce è in parte già nota grazie a un brano divenuto celebre nel 2004. Lui era infatti la parte maschile del progetto Haiducii, con la canzone hit Dragostea Din Tei. Canta Heroes di David Bowie così come la canzone di inizio anni Duemila, ritrovando Paula Mitrache dopo 20 anni. Loredana Berté lo vuole nel suo team.

Antonella Grattarola, voto: 7

La cantante di Pazza del recente Sanremo si aggiudica in squadra anche Antonella Grattarola. Ha 62 anni ed è figlia d’arte. I suoi genitori erano cansanti lirici ma lei ha scelto una strada diversa. Si è esibita a livello karaoke dopo aver incontrato il marito batterista, che non vuole però che entri nella sua band. È qui senza grandi pretese, per divertirsi. Canta Se perdo te di Patty Pravo, facendo girare anche Arisa.

Vincenzo Biascioli, voto: 7

Quattro sì per Vincenzo Biascioli, che sceglie Clementino. Canta Gold di Spandau Ballet e ha al seguito sua moglie, suo portafortuna. Nella vita è un avvocato, pronto a giocarsi questa chance fino alla fine, divertendosi. Per lui quattro sì.

Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti, voto: 6

Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti sono amici da 40 anni e autori di ben 27 canzoni de Lo Zecchino d’oro, come il Katalicammello e Ma che mondo L’Acquario. Hanno inciso anche un brano celebre di Nino Manfredi, così come La Menopausa della Signora Coriandoli. Cantano Canzone intelligente di Cochi e Renato, per poi improvvisare Vengo anche io, no tu no al fianco di Clementino, che li vuole in squadra.