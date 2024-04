Fonte: Getty Images Antonella Clerici

La quarta edizione di The Voice Senior si è conclusa con la serata finale che ha avuto luogo il 5 aprile 2024. A contendersi la vittoria, in questo episodio conclusivo dello show musicale, ben dodici talenti della terza età ma dalla voce assolutamente giovane, potente e vibrante. Non hanno avuto voce in capitolo, in quest’episodio, i quattro meravigliosi coach del programma televisivo, che hanno dovuto lasciare spazio, stavolta, al voto del pubblico da casa. Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Arisa e Clementino, in ogni caso, sono stati protagonisti della finale di The Voice Senior 2024 con i loro pareri e il tifo per i talenti che hanno portato alla finale dello show musicale.

Diana Puddu vince The Voice Senior 2024

Antonella Clerici ha aperto l’ultima puntata di The Voice Senior 2024, svelando la sua grande emozione per essere giunta alla fine di questo percorso e per la diretta televisiva, che caratterizzava l’episodio conclusivo dello show musicale. La conduttrice televisiva ha subito svelato ai telespettatori che sarebbero stati loro i protagonisti della finale, grazie al televoto.

Antonella Clerici ha ripercorso il percorso dei dodici concorrenti protagonisti della finale di The Voice Senior 2024 attraverso un video e i cantanti hanno avuto la possibilità di esibirsi ancora una volta. Grazie al voto popolare sono stati eletti quattro super finalisti: Sonia Zanzi, Mario Rosini, Diana Puddu, Luca Minelli. Gli artisti si sono esibiti nuovamente sulle note del loro cavallo di battaglia e, al termine delle diverse performance, a trionfare è stato Diana Puddu.

I Pooh ospiti della finale di The Voice Senior 2024

Antonella Clerici, padrona di casa di The Voice Senior 2024, ha aperto l’ultima puntata dello show televisivo, nel migliore dei modi. I dodici cantanti in gara, infatti, hanno cantato il brano senso tempo Uomini soli dei Pooh. In seguito, però, i protagonisti del gruppo musicale hanno fatto il loro ingresso sul palco e si sono esibiti sulle note di alcuni dei loro brani di maggior successo, riscaldando subito l’atmosfera del pubblico in studio e di quello da casa.

Red Canzian, in particolare, ha fatto i suoi complimenti ad Antonella Clerici per lo show televisivo, affermando che realizza i sogni di chi ha dedicato alla musica una vita intera.

I poteri magici di Arisa e il quadernino rosso di Loredana Bertè

Nel corso della puntata finale di The Voice Senior 2024 i diversi coach non hanno potuto esprimere delle votazioni ma sono stati, comunque, protagonisti di alcuni siparietti divertenti. Antonella Clerici, infatti, ha provato a svelare i misteri del quadernino rosso che porta sempre con sé Loredana Bertè e che utilizza per prendere appunti. La conduttrice televisiva ha mandato in onda un filmato in cui gli altre tre coach si improvvisavano agenti segreti e provavano a sottrarre il prezioso oggetto alla cantante. I tre, ovviamente, alla fine del video, fallivano miseramente nel loro intento.

Anche Arisa è stata protagonista di un momento simpatico. Gigi D’Alessio, infatti, ha ipotizzato che la collega avesse dei poteri magici, che la rendono capace di ipnotizzare i concorrenti e portarli nella sua squadra. Il cantante ha affermato che la competizione, così, non è paritaria e, in seguito, tutti sul palco hanno indossato degli occhiali da sole per sfuggire alla sua magia. La musicista, dal canto suo, ha affermato di aver vissuto un’esperienza bellissima nello show televisivo.

Infine Clementino ha lanciato il giornale della trasmissione televisiva, intitolato Io anto, con rivelazioni scottanti, scoop sensazionali, notizie che contano e che cantano e confessioni.