La quarta puntata di "The Voice Senior 2024" si è aperta con l'omaggio di Antonella Clerici per la Festa delle Donne alle protagoniste del programma

Fonte: IPA Antonella Clerici

The Voice Senior 2024 è tornato con un nuovo appuntamento: la quarta puntata del programma dell’8 marzo prevede ancora un giro di Blind Audition, audizioni al buio. Si stanno per completare le squadre dei giudici, dove sono presenti Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Una puntata carica di emozioni che si è aperta con un omaggio alle donne del programma da parte di Antonella Clerici, la conduttrice. Ma non solo: anche un invito a non considerare l’età dei partecipanti, perché per i sogni, per fortuna, c’è sempre tempo. “Conosceremo dei senior incredibili e speciali, pieni di gioventù. Perché come dice qualcuno la vecchiaia non esiste, perché è solamente giovinezza accumulata nel tempo”.

Antonella Clerici e l’omaggio alle donne del programma. Voto: 7+

Un inizio all’insegna degli auguri di rito, dal momento in cui la puntata di The Voice Senior 2024 dell’8 marzo cade proprio nella giornata della Festa delle Donne. Antonella Clerici ci ha tenuto a elogiare le donne del programma, ovvero Arisa e Loredana Bertè. “Oggi è l’8 marzo, è la Festa delle Donne. Allora facciamo un applauso alle donne meravigliose del programma, nostro orgoglio. Ma noi donne siamo di larghe vedute e molto generose, facciamo un applauso anche ai nostri maschietti, Clementino e Gigi d’Alessio”. Scroscio di applausi da parte del pubblico, e la puntata inizia nel vivo con le Blind Audition.

Angela Bini, la rinascita di una donna. Voto: 10+

The Voice Senior è uno dei pochi programmi genuini al momento nel panorama televisivo italiano. Dove al centro ci sono sogni, speranze e talvolta rinascite. La Clerici ci ha avvertiti a inizio puntata: l’età è un numero. Nulla di più. E fa sorridere pensare che nel giorno della Festa delle Donne abbiamo assistito alla storia di una rinascita in piena regola, quella di Angela Bini. 65 anni, 4 figli e un matrimonio saltato dopo 32 anni. Tanti numeri che raccontano la storia di una donna, di un’artista dello sport, di un’insegnante di educazione fisica, di una mamma che ha aperto una scuola di danza. “Che la musica possa essere la cura per tutti i tuoi dolori”, dice Gigi D’Alessio, e noi un po’ ci crediamo. Angela Bini entra nella squadra di Loredana Bertè, ed è solo l’inizio di quello che, siamo certe, sarà un grande percorso di riscatto.

Annarita Delli Ponti, due mamme e un unico grande cuore. Voto: 8

Precisa, pulita, autodidatta. Enormemente emozionata. Un sogno che non avrebbe mai vissuto, se non grazie al suo attuale compagno, Vincent, che ha voluto farle il regalo di spingerla a partecipare a The Voice Senior. La storia di Annarita Delli Ponti, che ha “due mamme”, è una delle tante di uno spaccato italiano dove al centro tutto c’è sempre stato l’amore familiare. Tanto da richiedere un gesto importante come un’adozione. “Le mie due mamme erano due sorelle. Sono stata adottata dalla sorella di mia mamma. La mia mamma biologica ha avuto 9 figli, ma la sorella non poteva averne: allora c’è stato un atto d’amore. Mia mamma mi ha allattata per un anno e poi sono andata a vivere dai miei zii. L’ho saputo da piccolina, avevo 7 anni, la mia mamma-zia lo stava raccontando a una sua amica. Crescendo, non ho sofferto”. Alla fine, da grande amante della musica napoletana, duetta con Gigi D’Alessio, ma sceglie Arisa, che corre ad abbracciarla. “Ci accomuna la dolcezza”.

Il duetto di Arisa e Loredana Bertè, voto: 6+

“Sono felicissima di cantare con questa Dea”. Per la Festa delle Donne, non poteva mancare anche un duetto tra Arisa e Loredana Bertè. La prima si è detta assolutamente felice di poter cantare insieme alla Bertè, reduce da Sanremo 2024 con Pazza. Dedicato di Ivano Fossati è sempre una certezza. “A chi ha cercato una maniera e non l’ha trovata mai”. Due voci pazzesche e un unico grande amore. “Ho sbagliato l’attacco“, dice Arisa alla fine dell’esibizione. Ma la Bertè la salva: “Non hai sbagliato niente”. La sintonia c’è.