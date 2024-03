The Voice Senior, le pagelle della quinta puntata: Arisa superstar (9), Antonella Clerici da karaoke (8)

Fonte: IPA Arisa e Antonella Clerici

Quinto appuntamento con The Voice Senior 2024: nella puntata del 15 marzo, spazio per l’ultimo giro di Blind Audition e la composizione dei team. I giudici Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè hanno finalmente completato le loro squadre sotto lo sguardo vigile della conduttrice Antonella Clerici. Ma lo show, come sempre, ha visto salire sul palco voci incredibili e concorrenti “over” con grandi storie di vita alle spalle e un’incontenibile voglia di mettersi (ancora una volta) in gioco.

La reunion tra Clementino e Maria Teresa Reale (9)

Clementino è la vera rivelazione di The Voice Senior: il rapper napoletano, noto per la grande abilità con rime e beat, fa continuamente sfoggio anche di una invidiabile verve comica. Oltre ai simpatici siparietti delle “reclame” con Arisa, Clemente Maccaro (questo il nome all’anagrafe) non risparmia battute e consigli ai concorrenti, con i quali instaura un feeling che varca i confini del piccolo schermo. Ne è prova tangibile la bella reunion con Maria Teresa Reale, vincitrice della terza edizione del talent proprio nel team del rapper, che è tornata sul palco per supportare l’amica Maria Gabriella Zappacosta. Un incontro che mostra, come oltre lo show, ci siano persone e legami autentici. Cosa più unica che rara.

Vito Colella, la magia dei fantastici anni ’60 (8)

Uno tra i punti di forza di The Voice Senior sono senza dubbio le storie dei concorrenti: molti di loro sono stati testimoni di cambiamenti epocali, e portano con sé ricordi di un’altra Italia, quella del boom economico e delle canzoni popolari. È il caso di Vito Colella, 76enne di Forio d’Ischia: “Sono un pianista di pianobar da 50 anni. Ho lavorato molti anni in Germania, cantavamo Marina Marina e le canzoni italiane. Poi arrivarono i Beatles e stravolsero tutto: tutti si facevano crescere i capelli, si mettevano gli stivali. Fu uno stravolgimento totale. Portai questa musica con me ad Ischia ed aprii un locale: passavano tutti di lì, da Luchino Visconti ad Alain Delon”. Uno sguardo testimone di un’epoca, che ha fatto sospirare i più nostalgici e che ha trovato un perfetto continuum generazionale nel team Clementino.

Arisa, regina di duetti ed autoironia (9)

Considerata (a ragione) una delle voci più belle del panorama musicale italiano, Arisa è la new entry di The Voice Senior. La cantante lucana mette in scena con Clementino alcuni tra i siparietti più simpatici della serata, cimentandosi con battute in napoletano e dando prova di grande autoironia. Ma, soprattutto, dimostra di puntata in puntata un grande fiuto nella scelta dei membri del suo team: è proprio lei a girarsi, dopo pochissime note, per Donatella Pandimiglio. Cantante ed attrice di 70 anni, la concorrente ha spalle una lunga carriera accanto al grande Gigi Proietti: “La prima volta che sono salita su un palco ho capito che quella era la mia casa”. E, dopo aver stregato il pubblico con una sorprendente versione de La voce del silenzio di Mina, Donatella è stata raggiunta proprio dalla sua coach Arisa per un duetto sulle note di Città vuota. Da brividi.

Antonella Clerici e il momento karaoke (8)

Sulle note de La canzone del sole, Antonella Clerici, con l’ironia che da sempre la contraddistingue, si è esibita davanti ai quattro giudici. E poco importa se la performance non è tra le più pulite e l’intonazione non sempre perfetta: la conduttrice è il vero valore aggiunto dello show. Bastano poche note per trascinare sul palco anche Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Berté, che trasformano la quinta puntata di The Voice Senior in un grande karaoke.