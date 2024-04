Le pagelle della prima puntata di The Voice Generation, che è andata in onda il 12 aprile 2024

Fonte: Getty Images Gigi D'Alessio e Arisa

Antonella Clerici è al timone anche di The Voice Generation, che ha avuto avvio il 12 aprile 2024, dopo la fine della versione senior del format televisivo. Come sempre, accanto a lei, i quattro coach del programma tv: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Alcuni di loro sono stati protagonisti della prima puntata dello show musicale, insieme ai concorrenti.

Anna ed Erika commoventi: 10

La prima puntata di The Voice Generation è partita col botto. Infatti le prime concorrenti a esibirsi sono state due donne dalle voci pazzesche con una storia davvero importante. Si trattava di Anna ed Erika, una maestra di canto e la sua alunna. Le due hanno un legame davvero profondo, sancito dalla promessa fatta alla mamma della ragazza, adesso scomparsa. Prima di morire la donna ha fatto promettere all’insegnante di prendersi cura di sua figlia e così è stato fino a oggi. Le due hanno creato un legame fortissimo nella loro vita e, alla fine dell’esibizione, hanno pianto abbracciate.

Antonella Clerici ha preso la loro storia emozionante come esempio di cosa rappresenti davvero The Voice Generation, un programma che racconta dei rapporti importanti legati dalla musica, che vanno anche oltre da quelli famigliari. Gigi D’Alessio ha sottolineato che, nel loro caso, la musica le ha fatte incontrare e ha creato amore. Le due donne sono state scelte da Clementino.

Il ragù di Gigi: 10

Gigi D’Alessio è uno dei coach di The Voice Generation e, nelle diverse puntate del programma televisivo, è spesso pronto a intrattenere il pubblico televisivo con delle battute divertenti e momenti di spettacolo. Anche nella puntata del 12 aprile 2024, il cantante è stato un protagonista assoluto e ha creato un siparietto davvero divertente. Il musicista, infatti, si è trasformato in uno chef davvero particolare. Provando a convincere un quartetto di Castellamare di Stabia a scegliere di entrare nella sua squadra, Gigi D’Alessio si è recato al pianoforte e ha cominciato a eseguire Non dirgli mai. I singoli strumenti che venivano aggiunti alla melodia erano descritti da lui come degli ingredienti di un gustoso ragù.

Alla fine della sua speciale ricetta, il cantante ha chiesto ai concorrenti se era il momento di calare la pasta e loro hanno accettato di entrare a far parte della sua squadra.

Arisa cartomante: 8

Anche Arisa è una fonte di divertimento a The Voice Generation. La cantante, infatti, riesce a trasmettere simpatia anche se lo fa in modo più spontaneo e casuale del collega partenopeo. Per la prima puntata del nuovo format canoro di Rai Uno, l’artista si è trasformata in una cartomante, leggendo i tarocchi ai suoi compagni d’avventura. Peccato che le sue risposte erano un po’ improbabili visto che ha annunciato la prossima vittoria dello scudetto da parte del Napoli, salvo, poi, essere smentita da Gigi D’Alessio che ha spiegato che non lo possono vincere. Clementino, ironicamente, ha aggiunto che la squadra è a meno 300 punti in classifica dalla capolista.

La cantante si è aperta anche ad altre battute nel corso della puntata. Al complimento di Gigi D’Alessio che le diceva di essere stupenda, Arisa ha risposto: “Beh ma io sempre”, mentre, in seguito, ha raccontato di non aver continuato l’università perché non trovava le aule.

Clementino e Arisa, il siparietto continua: 6

Come The Voice finisce ma, in realtà, non termina mai, visto che il format si modifica tra senior, kids, generation ma, in soldoni, è sempre lo stesso, anche i tormentoni dello show musicale non cambiano da una versione all’altra. Anche a The Voice Generation, come nelle versioni precedenti del format, si è ipotizzata una liason tra Arisa e Clementino. La cantante ha raccontato nel corso della puntata la storia della sua hit Meraviglioso amore mio ma, quando ha svelato che l’avesse scritta per lei il suo ex fidanzato. Clementino ha cambiato il parere sul brano da positivo a negativo, fingendo gelosia.