Fonte: Getty Images Gigi D'Alessio

L’edizione 2024 di The Voice Senior è giunta alla puntata conclusiva. Quest’episodio finale è stato, ovviamente, pieno di emozioni e di grandi melodie, grazie alle esibizioni dei dodici concorrenti finalisti dello show musicale. Ma tra le diverse performance e i racconti pieni di pathos c’è stato spazio anche per una frecciatina lanciata da Gigi D’Alessio e per l’esibizione straordinaria dei Pooh.

Gigi D’Alessio si toglie i sassolini dalla scarpa: 9

I protagonisti di The Voice Senior sono, ovviamente, i diversi cantanti in gara, ma anche i quattro straordinari coach del programma televisivo sono certamente centrali per la buona riuscita dello show. Anche se nella puntata finale Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa non hanno potuto condizionare la gara con le loro decisioni, l’amato cantante di Non dirgli mai è riuscito a ritagliarsi, comunque, uno spazio da protagonista.

Già in apertura di puntata, infatti, l’amatissimo cantante italiano ha lanciato una frecciatina non di poco conto. Infatti, quando Antonella Clerici ha aperto il televoto esortando il pubblico da casa a votare, fin da subito, il concorrente preferito, Gigi D’Alessio ha preso la parola, sferrando un poco celato attacco alla giuria dell’ultimo Festival di Sanremo. Il musicista, infatti, ha detto alla conduttrice televisiva di sottolineare al pubblico che i loro voti, stavolta, avrebbero contato, visto che non era prevista una votazione della sala stampa. Il riferimento alla finale della famosa kermesse musicale e al secondo posto di Geolier era palese.

I Pooh, cantanti senza tempo: 10

Antonella Clerici ha aperto la puntata finale di The Voice Senior con un colpo da maestra. La conduttrice televisiva, infatti, ha subito lasciato il palcoscenico a degli ospiti davvero eccezionali. I Pooh, infatti, si sono esibiti con un medley delle loro canzoni più amate dal pubblico televisivo. Con la loro voce possente e la musica indimenticabile, il gruppo ha dimostrato che il tempo passa per tutti ma non per il loro talento unico. Non ci poteva essere modo migliore per cominciare la finale di uno show televisivo musicale e riscaldare il pubblico.

Claudia Bruni, potenza e cuore: 10

I concorrenti di The Voice Senior 2024 che hanno raggiunto al puntata finale dello show televisivo hanno dimostrato tutti di avere tanto talento e delle storie straordinarie. Tra di loro, Claudia Bruni, seguita da Loredana Bertè, ha raccontato di aver girato tanto il mondo per seguire il suo sogno, legato alla musica e, di essersi fermata, poi, per stare vicina alla sua famiglia. Sul palcoscenico della finale, la cantante ha portato Pensiero stupendo di Patty Pravo, dimostrando la potenza della sua voce e prendendosi i complimenti di tutti i coach. In particolare quelli di Loredana Bertè che ha parlato di livello altissimo, nei suoi confronti.

Sonia Zanzi, la tigre di Ravenna: 8

Tra i diversi concorrenti che hanno particolarmente brillato nell’ultima puntata di The Voice Senior 2024, un’emiliana seguita da Clementino. La cantante ha raccontato il rapporto speciale che la lega al figlio e di come le sia cambiata la vita quando il padre del ragazzo è morto. Dopo questo triste episodio, Sonia Zanzi si è convinta che la vita vada vissuta attimo per attimo e sul palco dello show musicale ha portato positività, divertimento e tanta grinta, oltre al suo talento. Gigi D’Alessio l’ha denominata “La tigre di Ravenna” e Clementino ha affermato che è la rivincita di tutti coloro che lavorano nei fast food.