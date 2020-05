Chi è Alessandro Ruben, il compagno di Mara Carfagna

editato in: da

Si chiama Alessandro Ruben il compagno di Mara Carfagna e l’uomo che la renderà mamma a 44 anni. La politica infatti è incinta del suo primo figlio: un desiderio che si realizza e che arriva a coronare una storia d’amore solida e felice. Ex deputato e avvocato, Ruben è legato alla Carfagna dal 2013. Una love story vissuta lontano dai riflettori e protetta dai gossip, soprattutto dopo che l’ex ministro delle Pari Opportunità aveva vissuto la dolorosa fine del suo matrimonio con Marco Mezzaroma.

Le nozze con l’imprenditore edile infatti erano durate circa un anno ed erano terminate bruscamente, con tanto di indiscrezioni riguardo alcuni tradimenti ai danni di Mara. “Ora sorrido – aveva raccontato tempo dopo il divorzio la Carfagna -, ma allora l’ho vissuta malissimo. Mi sono ritrovata sola, in viaggio per Zanzibar con una mia cara amica. E quello avrebbe dovuto essere il romantico anniversario con mio marito, magari in attesa di un bambino…Mi sono sentita sola e fuori luogo come Bridget Jones”.

A regalarle di nuovo il sorriso (e la voglia di amare), Alessandro Ruben. Di lui si sa poco e niente, proprio per via della sua grande riservatezza. Avvocato e appassionato di politica, è molto apprezzato dai colleghi soprattutto per la sua sobrietà e serietà. Chi lo conosce bene però afferma che sarebbe anche un uomo molto gioioso e solare, una caratteristica apprezzata in particolare dalla Carfagna. “Come tutte le donne, ho sofferto e ho fatto soffrire. Adesso sto bene con Alessandro Ruben – aveva confidato lei al settimanale Chi -. Un uomo presente e attento che compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo”.

Classe 1966, Alessandro Ruben è nato a Roma e sin da giovanissimo ha iniziato a occuparsi di politica. In passato ha collaborato sia con Gianfranco Fini che con Silvio Berlusconi. Per alcuni mesi è stato membro della delegazione parlamentare presso l’Assemblea Parlamentare della NATO, mentre dal 2010 al 2013 ha lavorato presso la presidenza del gruppo di collaborazione parlamentare Italia-Stati Uniti. Nel suo passato sentimentale ci sarebbe, prima di Mara Carfagna, un’altra donna, che l’avrebbe reso papà nel 2004. Oggi Alessandro si prepara a rivivere l’emozione della paternità a 53 anni. La politica infatti avrà una bambina, coronando il sogno di diventare mamma.