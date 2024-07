Mara Venier pronta per una nuova sfida: il dating show dedicato alla terza età

La conduttrice di "Domenica In" è pronta per raddoppiare i suoi impegni in tv: sarà al timone del dating show "Le stagioni dell’amore"

Altro che abbandonare il timone di Domenica In: Mara Venier è pronta a raddoppiare i suoi impegni in tv, e oltre al programma che l’ha resa la regina della domenica pomeriggio, condurrà una nuova trasmissione, sempre su Rai 1. Si tratta di un dating show dedicato alla terza età dal titolo Le stagioni dell’amore che andrà in onda ogni sabato pomeriggio.

Mara Venier raddoppia: sarà al timone de Le stagioni dell’amore

Mara Venier non ha alcuna intenzione di fermarsi. La conduttrice, già regina della domenica pomeriggio di Rai 1, negli anni ha dichiarato più volte di volersi prendere una pausa da Domenica In, un programma parecchio impegnativo per la conduttrice. Eppure, non solo non ha rinunciato al timone della sua trasmissione del cuore – per il settimo anno consecutivo nonché sedicesimo in generale – ma si butterà a capofitto in una nuova avventura.

Si tratta di una nuova sfida per Zia Mara, sempre nel weekend di Rai 1: ogni sabato pomeriggio, a partire dal 9 novembre, alle 14 sarà alla guida di un nuovo dating show dedicato alla terza età, dal titolo Le stagioni dell’amore. La trasmissione presenta qualche novità rispetto ad altri format dello stesso genere già collaudati: i ‘cacciatori di cuori’ si incontreranno attraverso i loro avatar giovani, un modo originale e innovativo per riportare alla dimensione della giovinezza le faccende di cuore.

Il programma è una sorta di esperimento sociale che rivoluziona le regole del dating, dove, attraverso l’uso di giovani avatar, i single over daranno voce ed espressione a quella vitalità interiore che l’età non cancella.

Sempre alle 14, ma ovviamente di domenica, Mara Venier tornerà alla guida del suo amato contenitore domenicale di Rai 1, ma con qualche novità. Troveremo uno studio rinnovato nella scenografia e nelle grafiche; uno spazio/salotto con 3 o 4 ospiti a puntata tra opinionisti e giornalisti per affrontare il tema o gli argomenti della settimana, ma verranno mantenute le tradizionali interviste con la conduttrice.

Spazio poi a un gioco telefonico con montepremi (ad accumulo) che coinvolgerà sia il pubblico da casa che uno o più ospiti della puntata. Per la parte musicale, confermata in studio la band diretta dal maestro Stefano Magnanensi, spalla ormai immancabile di Zia Mara.

Domenica In, tallone d’achille di Mara Venier

Questa volta sembrava convinta: la conduttrice era pronta a lasciare Domenica In, come ha dichiarato solo qualche settimana fa al Corriere della sera: “Quest’anno ero decisa, come mi ha insegnato Arbore, mio ex compagno e amore, bisogna lasciare quando le cose vanno bene“.

Eppure poi ha cambiato idea per amore del suo pubblico, che muove ogni sua decisione: “Domenica In è il mio tallone d’Achille, non potrei fare nessun altro programma, è un format adattato a me, domenica in sono io, il mio modo di essere, i miei amici… La Rai anche questa volta mi ha chiesto di fare un altro anno, e allora sono andata da mio marito che non gli sono venuti i capelli dritti solo perché è pelato… e ogni volta è così. Sono un casino di donna”.