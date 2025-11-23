Anticipazioni Domenica In, 23 novembre: Mara Venier costretta a chiudere prima

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Mara Venier

Continua a cambiare la programmazione di Rai 1 per via della Coppa Davis. E domenica 23 novembre ne risentirà anche Domenica In, che durerà meno rispetto al solito. Poco meno di un’ora di tempo per Mara Venier e i suoi colleghi Teo Mammucari, Tommaso Cerno ed Enzo Miccio.

Ridotta la puntata di Domenica In per la Coppa Davis

Puntata speciale – e più breve del solito – per Domenica In. Il programma di Mara Venier andrà infatti in onda in versione dimezzata per lasciare spazio su Rai 1 alla finalissima di Coppa Davis Italia-Spagna. Un appuntamento sportivo attesissimo, dagli appassionati di tennis e non solo.

La diretta partirà come sempre alle 14.00 dagli studi Rai di Roma, ma durerà appena 55 minuti: alle 14.55, Mara saluterà il pubblico per cedere la linea alla grande sfida che potrebbe portare gli azzurri a conquistare il trofeo per la terza volta consecutiva, nonostante l’assenza di Jannik Sinner (che dopo aver vinto le ATP Finals di Torino ha scelto di godersi qualche settimana di relax).

Nella nuova puntata di Domenica In Zia Mara si concentrerà sul ricordo di Ornella Vanoni, scomparsa a 91 anni. La conduttrice era profondamente legata all’artista milanese e le ha dedicato un commosso saluto su Instagram: “Addio adorata Ornella…mi mancherai tanto”, ha scritto in un post mentre tra le stories ha condiviso numerose immagini e video con la Vanoni.

Uno speciale di un’ora, prima di dare la linea alla Coppa Davis, per ricordare l’icona della musica italiana, per omaggiare una delle voci più amate della musica italiana, la sua arte, la sua eleganza e la sua straordinaria carriera.

In studio, insieme a Mara Venier e Tommaso Cerno, ci sarà il giornalista musicale Paolo Giordano. Previsti poi in collegamento gli interventi di: Vittorio Feltri, Vincenzo Mollica e, dalla camera ardente allestita al Piccolo Teatro Grassi di Milano, Enzo Miccio.

Non mancheranno le voci di chi ha conosciuto Ornella Vanoni da vicino: in collegamento telefonico Orietta Berti, Iva Zanicchi e Mogol, per raccontare aneddoti e momenti indimenticabili.

L’ultima Domenica In per Mara Venier

Domenica In continua ad appassionare ogni fine settimana più di due milioni di telespettatori. Perde però puntualmente la sfida degli ascolti tv con Amici di Maria De Filippi. E inoltre questa edizione sarà, molto probabilmente, l’ultima per Mara Venier.

La conduttrice ha più volta annunciato l’addio al programma che le ha dato grandi soddisfazioni ma questa volta sembra fare sul serio, complice anche i recenti problemi di salute all’occhio e la voglia di stare più vicina al marito Nicola Carraro, anche lui reduce da un periodo piuttosto complesso dal punto di vista fisico.

“Ho dato tutto, ora voglio godermi un po’ la vita“, ha dichiarato Mara Venier. Anche per questo ha chiesto – e ottenuto – di poter dividere la scena con Teo Mammucari, Tommaso Cerno e Enzo Miccio.

Nel futuro della Venier ci sarà molto probabilmente Che tempo che fa: Mara vuole essere una presenza fissa del tavolo di Fabio Fazio, di cui è da sempre grande estimatrice.

“Basta, è finita. Questo è davvero l’ultimo anno di Domenica In. L’anno prossimo sarò qui con te a divertirmi”, ha detto al collega durante un’intervista di poco tempo fa.

