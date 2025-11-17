Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Jannik Sinner ha chiuso la stagione 2025 con una finale spettacolare: la vittoria su Carlos Alcaraz e il bis alle ATP Finals di Torino. Un titolo che non è soltanto un trionfo sportivo ma il sigillo su un anno straordinario, quello che finalmente gli permette di lasciare la racchetta per qualche settimana e concedersi una meritata vacanza. Lo stesso tennista lo ha detto chiaramente: “È stato più bello dello scorso anno”.

E un po’ di merito va anche alla nuova fidanzata Laila Hasanovic, che non si è persa una partita nel capoluogo piemontese. La modella danese, con cui fa coppia fissa dalla scorsa primavera, si è rivelata una presenza importante nel contribuire a restituirgli il giusto approccio e la tranquillità che serve ad ogni sportivo anche fuori dal campo.

Perché Sinner non ha baciato Laila Hasanovic dopo la vittoria a Torino

Jannik Sinner ha vinto le ATP Finals per il secondo anno di fila e dopo il trionfo contro Carlos Alcaraz ha lasciato spazio alle emozioni ed è andato a festeggiare a bordo campo con le persone a lui più care. Non c’erano i genitori, ma c’era il suo team al gran completo, oltre al fratello Mark e, soprattutto, quella che è ormai una presenza fissa nel suo angolo: Laila Hasanovic.

Tutti aspettavano il bacio in diretta, ma Jannik si è concesso solo un affettuoso quanto intenso abbraccio, seguito da uno sguardo d’intesa e un sorriso da parte della ragazza. Un’intimità diversa che racconta però un affetto vero, profondo.

Pure perché – e non era mai successo prima d’ora – per le foto finali Laila si è presentata con il suo cagnolino, il dolcissimo Snoopy, che ha subito conquistato Sinner e tutti i suoi fan.

Quella con l’Hasanovic è una storia diversa ma decisamente più importante. Con lei il tennista sta mostrando un volto nuovo, più dolce. Anche se per Sinner la privacy viene prima di tutto e per questo, molto probabilmente, ha preferito non lasciarsi andare a gesti eccessivamente passionali in pubblico.

L’amore con Laila è cresciuto col tempo: lei lo ha seguito a Parigi e Londra ma stando in disparte. Poi da Vienna è diventata una presenza fissa nell’entourage del campione azzurro e ha conosciuto i suoi genitori.

Sinner e la verità sull’anello a Laila Hasanovic

Jannik Sinner e Laila Hasanovic sono innamorati ma per il momento nessun matrimonio all’orizzonte. A far mormorare nei giorni scorsi era stato un anello prezioso apparso al dito della modella.

Sollecitato in conferenza stampa Sinner ha negato tutto, seppur imbarazzato. Parlare d’amore, per di più in pubblico, non è mai facile. Soprattutto per lui che è sempre così riservato.

Del resto è ancora troppo presto per le nozze: Sinner ha solo 24 anni, Laila un anno di più. Per ora meglio pensare alla prossima vacanza, il meritato riposo dopo mesi intensi.

E anche questa volta, qualunque sarà la meta scelta per staccare la spina, c’è da scommettere che resterà lontana dai riflettori. Protetta. Solo Sinner, la sua dolce metà, e quel tempo sospeso che nel mondo del tennis vale più di qualsiasi break.

