Jannik Sinner vola in vacanza alle Maldive, ma è giallo sulla presenza di Laila Hasanovic

IPA Jannik Sinner e Laila Hasanovic

Dopo le fatiche delle ATP Finals, Jannik Sinner è pronto a godersi il tanto meritato riposo: il campione di tennis trascorrerà infatti qualche giorno di relax alle Maldive. Con lui dovrebbe esserci anche la fidanzata Laila Hasanovic, ma per il momento non sono arrivate conferme sulla presenza della modella danese.

La vacanza da sogno di Jannik Sinner

Reduce da una stagione di incredibili successi, Jannik Sinner ha deciso di dedicare un po’ di tempo a se stesso: dopo aver trascorso qualche giorno con la sua famiglia in un resort di lusso, il campione è volato verso mete esotiche in compagnia (forse) della fidanzata Laila Hasanovic. Nonostante il tennista altoatesino avesse cercato di mantenere segreta la destinazione del suo viaggio, è stato tuttavia “tradito” da un selfie con il collega Alexander Zverev.

Lo sportivo tedesco si trovava infatti sullo stesso volo di Jannik, e ha colto l’occasione per scattare una foto in compagnia del suo rivale: “Immagino sia per tutti arrivata la stagione delle Maldive“, ha scritto sull’immagine Zverev, rivelando la meta del volo. Non si hanno notizie certe, invece, sulla presenza di Laila Hasanovic accanto al suo fidanzato: molto probabilmente la modella danese si trovava insieme a Sinner, ma i due hanno scelto di mantenere assoluto riserbo sulla loro vacanza romantica. Zverev permettendo, s’intende.

La storia d’amore di Jannik e Laila

Laila Hasanovic e Jannik Sinner hanno cercato sempre di vivere la loro relazione lontano dai riflettori. I due si sono comunque mostrati in pubblico al margine del match finale del torneo ATP, posando in compagnia del cane Snoopy. La modella danese era stata la prima a ricevere l’abbraccio del campione altoatesino dopo il combattuto match con Carlos Alcaraz, e con lui si era mostrata ironica e sorridente anche davanti ai fotografi.

I due fanno coppia dalla scorsa primavera, ma nonostante la curiosità crescente anche sulla vita sentimentale di Sinner, Laila ha spesso preferito la via della discrezione. Pur avendolo seguito nelle sue imprese sportive a Parigi e Londra, ad esempio, la top model si era tenuta in disparte sugli spalchi, unendosi all’entourage dello sportivo solo a Vienna e nei tornei successivi.

Insomma, la storia tra i due prosegue a gonfie vele, ma guai a parlare di fiori d’arancio: nonostante un prezioso anello all’anulare sinistro della Hasanovic avesse fatto pensare a un sì imminente, Jannik ha spiegato in conferenza stampa che non c’è nessun matrimonio all’orizzonte.

Gli amori di Jannik Sinner

A soli 24 anni, Jannik Sinner è uno degli sportivi italiani più vincenti di sempre. Nonostante non ami particolarmente il gossip, il tennista si è trovato più volte al centro della cronaca rosa per i suoi amori. La sua relazione più lunga è quella con l’influencer toscana Maria Baccini. Successivamente, Jannik ha frequentato la modella altoatesina Laura Margesin, prima di fidanzarsi con la collega Anna Kalinskaya.

Nella primavera del 2025 è arrivata invece Laila, 25enne modella danese di origini bosniache. E a chi lo mette in guardia dalle distrazioni fuori dal campo, Sinner risponde da fuoriclasse: “L’amore giusto non distrae: i migliori tennisti hanno tutti moglie e figli”.

