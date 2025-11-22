Un compagno di viaggio fedele e amorevole: Laila e Jannik non lasciano mai solo il piccolo Snoopy

La vita di uno sportivo al vertice come Jannik Sinner è colma di impegni. Il suo calendario è fittissimo ma, nonostante ciò, trova sempre tempo per i suoi affetti. Al di là della sua famiglia d’origine, il suo cuore ha accolto altri due elementi preziosi.

Parliamo della splendida fidanzata Laila Hasanovic, modella danese ben nota al grande pubblico, compagna nella vita e spesso di viaggio del tennista italiano. Al suo fianco, però, c’è anche Snoopy, il cagnolino che la coppia considera al pari di un figlio. Giorno dopo giorno, tra l’altra, sta conquistando sempre più tifosi e fan con la sua incredibile dolcezza.

Di che razza è Snoopy

Snoopy non è un “cane di razza”. Nel suo caso non si può parlare di pedigree. Si tratta infatti di un meticcio di piccola taglia, dal pelo chiaro e morbido e dal musetto tremendamente espressivo. Volendo parlare di razze specifiche, ricorda un po’ un mix tra un maltese e un bichon frisé.

“È il nostro compagno di vita, non potremmo stare senza di lui”, avrebbe confidati Laila in più occasioni. Proprio lei ha modo ripetutamente di pubblicare scatti in sua compagnia sui social, nelle storie su Instagram.

Dal canto suo, Jannik Sinner non ha mai nascosto d’essere profondamente legato agli animali. Un lato del suo carattere sul quale ha di certo inciso molto il suo essere cresciuto in montagna, circondato da più natura che calcestruzzo. Chi lo vede con Snoopy, parla di un rapporto tenero e autentico.

Snoopy a Torino

In campo sappiamo che la star è Jannik, che con Alcaraz si contende il titolo di numero 1 al mondo. Al di fuori, però, la concorrenza è spietata con Snoopy. Laila lo ha infatti portato con sé, dopo una breve pausa in montagna, per sostenere il tennista.

È stato ben accolto al Principi di Piemonte, dove ormai è un piccolo ospite d’onore. Il personale dell’hotel è solito viziarlo, tra coccole, ciotole personalizzate e uno spazio dedicato per farlo sempre sentire a casa.

Nel corso della festa del Turinista, tenutasi giovedì 13 novembre, è stata “rubata” una foto al piccolo Snoopy. Lo scatto è rapidamente divenuto virale e mostrava il cucciolo tra le braccia di Laila, mentre osservava curioso la sala. Di fatto è divenuto un protagonista “parallelo” dell’evento. Era inoltre lì anche durante la cena, accucciato vicino al tavolo con “mamma e papà”.

Compagno di viaggio

Proprio quest’abitudine di Jannik e Laila di non lasciarlo mai solo lo ha trasformato in un compagno di viaggio. È sempre presente, anche durante eventi che non prevedono necessariamente la presenza di animali domestici.

Il loro piccolo di casa si è ormai abituato agli spostamenti, girando svariate tappe europee. Tra un volo, un cambio d’hotel e un pisolino nel sedile posteriore dell’auto, non lo si può di certo definire un cane casalingo.

