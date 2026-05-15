Laila Hasanovic a Roma senza Sinner, ospite chic della boutique di lusso

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Laila Hasanovic

Negli ultimi mesi il nome di Laila Hasanovic è diventato impossibile da ignorare: modella danese dai tratti sofisticati e dallo stile impeccabile, Laila è ormai uno dei volti più chiacchierati del gossip internazionale, soprattutto dopo la relazione con Jannik Sinner. Ma ridurre Laila soltanto al ruolo di “fidanzata del campione” sarebbe un errore enorme, perché dietro quell’immagine elegante e apparentemente perfetta si nasconde una ragazza che da tempo lavora nel mondo della moda e dei social, costruendo una carriera sempre più solida e riconoscibile. E ora la giovane è stata avvistata a Roma, in una boutique del centro, impeccabile come sempre, ma senza Sinner.

Laila Hasanovic, completo quiet luxury nella boutique Marras

Classe 2000, nata in Bosnia ma cresciuta a Copenaghen, Laila Hasanovic ha iniziato a muovere i primi passi nel fashion system molto presto, facendosi notare per la sua bellezza nordica e per un’eleganza naturale lontana dagli eccessi tipici del mondo influencer.

Prima ancora che il gossip iniziasse a seguirla ovunque, aveva già collaborato con brand importanti e partecipato a campagne beauty e moda che le avevano permesso di conquistare un pubblico sempre più ampio sui social. Negli ultimi anni il suo profilo Instagram è cresciuto in modo impressionante, trasformandola in una delle modelle più seguite del momento.

La popolarità internazionale, però, è esplosa definitivamente quando sono iniziati i rumors sulla sua storia con Jannik Sinner. E proprio in questi giorni la giovane è stata pizzicata a Roma, in una nota boutique del centro, quella di Antonio Marras, per un evento speciale.

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Per l’occasione la modella, ha scelto un look elegante e delicato dai richiami quiet luxury, in una palette cipriata, giocata sui toni nude e blush, che rende l’intero outfit estremamente raffinato e luminoso. Il completo sartoriale è il vero protagonista: blazer corto strutturato e pantaloni palazzo morbidi creano una silhouette fluida e molto slanciata. Il taglio del blazer, leggermente cropped e segnato in vita dalla cintura sottile, bilancia perfettamente i volumi oversize dei pantaloni, dando al look un’aria moderna ma romantica allo stesso tempo.

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Sotto la giacca spunta un top lingerie con dettagli in pizzo, elemento che aggiunge sensualità senza risultare eccessivo mentre gli accessori seguono la stessa linea minimal chic.

Nella boutique Laila ha avuto anche modo di cimentarsi in una emozionante partita di ping pong.

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A sfidarla nientemeno che lo stesso stilista Antonio Marras che ha fatto gli onori di casa e ha dato a Laila del filo da torcere con la racchetta.

Laila Hasanovic, la storia d’amore con Jannik Sinner

A rendere Laila super celebre però è stata ovviamente la relazione con Jannik Sinner: per mesi i due hanno cercato di mantenere il massimo riserbo, evitando conferme ufficiali e apparizioni troppo plateali. Eppure i fan più attenti avevano già notato la presenza di Laila sugli spalti durante alcuni tornei importanti, sempre seduta vicino alla famiglia del tennista e spesso inquadrata dalle telecamere.

Poi è arrivata la conferma che ha fatto impazzire il web: dopo la vittoria all’ATP di Vienna, Sinner ha ringraziato pubblicamente la fidanzata durante il discorso finale, ufficializzando di fatto la relazione.

Da quel momento l’attenzione mediatica attorno a Laila è cresciuta in maniera enorme: ogni sua apparizione pubblica è diventata argomento di discussione online, tra fan entusiaste, commenti social e inevitabili paragoni con le ex storiche del campione italiano. Nonostante la notorietà improvvisa, però, Laila sembra voler proteggere il più possibile la propria vita privata.

Le rare foto insieme a Sinner appaiono sempre spontanee, lontane dalle strategie da coppia social che spesso caratterizzano il mondo delle celebrity. E forse è proprio questa naturalezza ad aver conquistato i fan del tennista, inizialmente molto diffidenti nei confronti della nuova fidanzata del loro idolo. Con il tempo, infatti, la modella danese è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo anche tra il pubblico italiano.

Nel frattempo la sua carriera continua a crescere tra shooting fotografici, fashion week ed eventi esclusivi.