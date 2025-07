Sinner in vacanza in Sardegna si diverte con Laila Hasanovic

Meritato riposo per il tennista italiano dopo la vittoria a Wimbledon: con lui c'è la sensuale modella danese, ex nuora di Michael Schumacher

Getty Images Jannik Sinner

Per Jannik Sinner è arrivato il tempo del relax e dell’amore. Dopo il trionfo a Wimbledon, il tennista altoatesino ha scelto di fermarsi un po’. Ha prenotato una vacanza al mare, nella splendida Sardegna, per ricaricare le pile e, a quanto pare, anche per esplorare più a fondo il suo rapporto con Laila Hasanovic. Da settimane si vocifera di una liaison tra i due e gli ultimi indizi parlano ormai di un rapporto ben consolidato, che procede a gonfie vele.

Sinner in Sardegna con Laila Hasanovic

Dopo la vittoria a Londra, dove è stato premiato da Kate Middleton in persona, il numero uno del ranking mondiale è riapparso a Porto Cervo, in Sardegna, dove si sta concedendo una vacanza estiva tra lusso, privacy e una compagnia che fa molto chiacchierare.

T-shirt bianca, calzoncini corti, zainetto, cappellino e occhiali da sole, Jannik Sinner è stato immortalato in tenuta da turista, sorridente e rilassato, appena atterrato in Costa Smeralda.

Non hanno resistito gli operatori dell’Eliporto Villa La Contra, prossimo al mare verdissimo di Liscia di Vacca, a immortalare un arrivo così importante. Sinner è riapparso così dopo giorni di oblio sul profilo Instagram dell’approdo sardo.

Nello stesso momento Laila Hasanovic ha condiviso sui suoi account social uno scatto che mostrava il blu del mare sotto di lei, fotografato mentre era su un elicottero. Per molti il chiaro segno che è insieme a Sinner in terra sarda.

Ad aggiungere dettagli alla vicenda l’esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica, che ha raccontato: “Laila e Sinner stanno passando insieme belle giornate e nottate”. Ha però precisato che al momento “non sono fidanzati, solo tanto divertimento”.

E forse anche in virtù di questo i due non sono ancora usciti allo scoperto. E preferiscono non commentare le indiscrezioni sul loro conto. Dopo la storia finita male con la tennista russa Anna Kalinskaya, Sinner ha deciso di puntare sulla leggerezza.

Per ora nulla di serio anche se il futuro resta un’incognita. Di certo Jannik è molto concentrato sulla sua carriera, che negli ultimi anni gli ha regalato grandi soddisfazioni.

Chi è Laila Hasanovic

Laila Hasanovic è nata l’8 novembre 2000 a Copenaghen ed è una modella danese di origini bosniache. Segni particolari? Bellissima, of course. Il suo nome non è nuovo agli appassionati di sport. In passato è stata legata a Mick Schumacher, oltre che a Jonas Wind, attaccante della nazionale danese, oggi in Germania al Wolfsburg.

La rottura con Schumacher Junior è piuttosto recente: è avvenuta nella primavera 2025 dopo tre anni insieme. Qualche settimana dopo sarebbe avvenuto l’incontro con Jannik Sinner, single da inizio anno. La sua relazione con Anna Kalinskaya è finita per motivi mai chiariti del tutto anche se ovviamente la rottura ha fatto parecchio rumore.

L’Hasanovic, che è stata legata a Mick per due anni, era una delle poche persone a cui era permesso incontrare Michael Schumacher, che si è ritirato a vita privata dopo l’incidente sugli sci del 2013.

Di recente un amico del leggendario pilota ha rivelato che “Schumacher è totalmente dipendente dall’assistenza continua. Ha smesso di comunicare attraverso la parola, non riesce più a esprimersi verbalmente”.

Sono anni che la famiglia, per precisa volontà della moglie Corinna Betsch mantiene il silenzio sulle condizioni dell’ex pilota, al fine di evitare – per quanto possibile – speculazioni e false notizie sulle sue condizioni. Tanto che “solo una cerchia ristrettissima, meno di venti persone, ha accesso diretto a lui”.