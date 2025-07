IPA Sinner a Wimbledon 2025

A Jannik Sinner piacciono le bionde. Dopo Maria Braccini e Anna Kalinskaya, il campione di tennis avrebbe perso la testa per un’altra donna dai capelli chiari e i profondi occhi azzurri. Lei è Laila Hasanovic, un nome già noto a chi è appassionato di sport e cronaca rosa in quanto è stata legata alla famiglia di Michael Schumacher. Ora, però, sarebbe più vicina che mai al tennista altoatesino, tanto da seguirlo di torneo in torneo e attirando così l’attenzione dei più curiosi.

La nuova fidanzata di Sinner è Laila Hasanovic?

In questi giorni Jannik Sinner è a Londra, impegnato col torneo di Wimbledon. E sugli spalti non è passata inosservata la presenza di Laila Hasanovic. Qualche settimana fa, invece, la modella danese era a Parigi, al Roland Garros, per assistere alla finale tra il numero uno al mondo e Carlos Alcaraz.

Lei è la stessa modella con la quale Sinner è stato fotografato qualche tempo fa in una breve trasferta a Copenaghen. Ufficialmente Jannik si trovava nella capitale danese per motivi lavorativi, ma ora sono in tanti a chiedersi se i due facciano coppia fissa. Laila Hasanovic ha documentato il suo arrivo nel Regno Unito sul proprio profilo Instagram, lasciando intendere ad un impegno di lavoro.

Dove c’è Sinner c’è anche Laila: solo una coincidenza? Forse sì o forse c’è qualcosa di più anche perché Sinner, dopo la fine della relazione con la collega Anna Kalinskaya, è indubbiamente uno degli scapoli d’oro del mondo dello sport. Il diretto interessato ha sempre smentito i pettegolezzi sulla sua vita, come quello che lo legava ad un’altra bellissima, Lara Leito, preferendo parlare delle sue performance ma la curiosità sulla sua sfera privata è sempre altissima.

Chi è Laila Hasanovic

Laila Hasanovic è nata l’8 novembre 2000 a Copenaghen ed è una modella danese di origini bosniache. Segni particolari? Bellissima, of course. Il suo nome non è nuovo agli appassionati di sport. In passato è stata legata a Mick Schumacher, oltre che a Jonas Wind, attaccante della nazionale danese, oggi in Germania al Wolfsburg.

La rottura on Schumacher Junior è piuttosto recente: è avvenuta nella primavera 2025 dopo tre anni insieme. Qualche settimana dopo sarebbe avvenuto l’incontro con Jannik Sinner, single da inizio anno. La sua relazione con Anna Kalinskaya è finita per motivi mai chiariti del tutto anche se ovviamente la rottura ha fatto parecchio rumore.

IPA

L’Hasanovic, che è stata legata a Mick per due anni, era una delle poche persone a cui era permesso incontrare Michael Schumacher, che si è ritirato a vita privata dopo l’incidente sugli sci del 2013.

Di recente un amico del leggendario pilota ha rivelato che “Schumacher è totalmente dipendente dall’assistenza continua. Ha smesso di comunicare attraverso la parola, non riesce più a esprimersi verbalmente”.

Sono anni che la famiglia, per precisa volontà della moglie Corinna Betsch mantiene il silenzio sulle condizioni dell’ex pilota, al fine di evitare – per quanto possibile – speculazioni e false notizie sulle sue condizioni. Tanto che “solo una cerchia ristrettissima, meno di venti persone, ha accesso diretto a lui”.