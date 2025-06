Jannik Sinner, quanto è alto il campione di tennis

Fonte: IPA Jannik Sinner

Con una carriera in continua ascesa, nel corso dei suoi match Jannik Sinner ci ha abituati a colpi da campione, discorsi lucidi, zero fronzoli e una crescita sportiva e personale che sembra non fermarsi mai. Lo si vede nel modo in cui gestisce la pressione, nelle sue dichiarazioni sempre misurate, nella calma con cui affronta i momenti decisivi in campo. A ogni stagione, aggiunge qualcosa: un nuovo titolo, un record, una consapevolezza diversa.

Il pubblico lo ama anche per questo mix raro di talento, serietà e naturalezza. Ed è forse per questo che ogni dettaglio che lo riguarda, dentro o fuori dal campo, finisce per attirare l’attenzione.

E mentre lui continua a godersi i piani più alti del ranking mondiale, c’è una domanda che da anni fa impazzire forum, telecronisti e fan: ma quanto è alto davvero Jannik Sinner?

Quanto è alto Jannik Sinner

Jannik Sinner è il numero uno del tennis italiano e uno dei volti più promettenti del circuito mondiale. Le statistiche raccontano bene i suoi risultati, ma un dato, per anni, ha generato qualche dubbio: l’altezza. Nei profili ufficiali compariva il valore di 188 cm, ma a vederlo in campo accanto ad altri colleghi, qualcosa sembrava non tornare. Più slanciato, più imponente, Jannik è sempre apparso visivamente più alto di quanto indicato.

Con il passare del tempo, tra forum, articoli e dirette tv, è cresciuta la sensazione che quel numero non fosse aggiornato. E in effetti, non è raro che le misurazioni vengano registrate all’inizio della carriera e poi restino lì per anni, senza alcuna revisione. Nel caso di Sinner, però, l’evoluzione del suo fisico, e la sua visibilità crescente, hanno reso evidente la necessità di una correzione.

Così, nel 2024, l’ATP ha aggiornato il dato, portando ufficialmente la sua altezza a 191 centimetri. Un’informazione che ha fatto il giro dei media internazionali e che ha messo fine a una delle curiosità più discusse tra gli appassionati.

L’aggiustamento di altezza di Jannik Sinner

Il cambio inserito dall’ATP nel 2024 rientra in un aggiornamento più ampio dei profili fisici dei tennisti, reso possibile da tecnologie di misurazione più avanzate e da una crescente attenzione ai dati biometrici. Oggi, ogni dettaglio viene tracciato con maggiore precisione rispetto al passato, e l’altezza non fa eccezione.

Fonte: IPA

Nel caso di Sinner, quei tre centimetri in più non hanno sorpreso chi lo osserva da vicino. In campo, accanto ad altri atleti di pari statura dichiarata, risultava spesso più alto, con una struttura fisica evidente e in costante definizione. Il servizio, la postura, il modo in cui occupa lo spazio: tutto lasciava intuire che i dati ufficiali fossero ormai superati.

Una spiegazione plausibile sta nel fatto che Sinner è entrato nel circuito professionistico intorno ai 17 anni. È probabile che l’altezza sia stata registrata allora e poi lasciata invariata. Una svista comprensibile, che oggi trova finalmente una correzione.

Non si tratta solo di una curiosità da tabella. Questo aggiornamento racconta qualcosa di più: quanto, nello sport di oggi, anche i dettagli contino, e come un’informazione apparentemente secondaria possa completare meglio il profilo di un atleta.